Har Banedanmark spildt 155 millioner?

Der er ikke længere opbakning til det vedtagede togforlig fra 2013, derfor er udvidelsen af det østjyske jernbanenet et stort spørgsmålstegn - et 155-millioner dyrt spørgsmålstegn

82 millioner - plus det løse - til at ekspropriere 25 ejendomme og 53 millioner til miljøundersøgelser.

Alt i alt 155 millioner kroner som Banedanmark har brugt på at finansiere et projekt, der måske allerede er lagt i graven.

Det er en hård skæbne, men sådan kan det ende for jernbane på strækningen mellem Hovedgård og Hasselager i Østjylland. Det skriver TV2 Østjylland.

Der skulle være bygget en togforbindelse på Vejle Fjord, men det er skrinlagt på grund af nedprioritering. Foto: Jens Dresling

Udvidelsen af det danske jernbanenet i blandt andet det østjyske blev vedtaget af et flertal i Folketinget i 2013, så rejsetiden mellem de større danske byer kunne barberes heftigt ned.

Et milliarddyrt projekt hvor 155 millioner kroner af dem ser ud til at være brugt på luftsteg og vindfrikadeller. For tilbage i december meldte den nye regering ud, at den planlagte togbro over Vejle Fjord skulle droppes. Og uden togbroen så falder konceptet med forkortet rejsetid til jorden, da det bliver umuligt at få rejsetiden ned på én time mellem Aarhus og Odense.

Banedanmark har eksproprieret 25 ejendomme i det østjyske for at bygge en ny jernbane, der måske ikke bliver til noget. Foto: Finn Frandsen

Det har fået mange borgere i Hovedgård- og Hasselager-området til undre sig over, om den planlagte jernbaneforbindelse mellem de to byer overhovedet bliver til noget.

En undren Transportminister Thomas Danielsen (V) ikke havde nogen kommentar til, da TV2 Østjylland rakte ud til ham. Ministeren henviste blot til regeringsgrundlaget. Heri står der, at der ikke længere er et flertal bag togforliget, hvilket betyder at Vejle Fjord-forbindelsen ikke gennemført. Pengene kommer i stedet til at blive reserveret i en fond til rådighed for andre presserende sager.