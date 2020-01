Har brugt flere millioner på at ligne 'Ken': Nu er hun 'Barbie'

Rodrigo Alves har længe været kendt i medierne som den menneskelige Ken-dukke, fordi hun har brugt over 500.000 pund, svarende til omkring fire millioner danske kroner, på at ligne den mandlige udgave af Barbie.

Men nu fortæller hun til Mirror, at hun ikke længere er en mand, men en transkønnet kvinde.

- Jeg har været kendt som Ken, men indeni har jeg altid følt mig som Barbie, fortæller den 36-årige brasilianer.

Nu går Rodrigo under navnet Roddy og vil gerne tiltales som 'hende'.

Hun har fået hormoninsprøjtninger for at få mere feminine hofter og bruger nu en D-skål til sine bryster.

Roddy fortæller, at hun endelig er nået dertil, hvor hendes krop matcher sindet - og hun vil færdiggøre sin transformation til kvinde med en kønsoperation næste år.

Det vil resultere i implantater i brysterne, et fjernet adamsæble og en ændret ansigtsform. Endelig skal hun have fjernet sin penis og sine testikler.

- Jeg elsker alt, hvad det her kommer til at medføre. Jeg elsker at få lavet mit hår, mine negle, øjenbryn og øjenvipper. Det er skønt at købe kjoler og gå i høje sko, fortæller Roddy, der nu bor i London.

I interviewet fortæller hun, at hun altid brugte sin mors tøj som lille og faktisk havde bryster som ung, fordi hendes krop producerede mere østrogen end almindelige mænd.

Indtil videre har Roddy allerede oplevet konsekvenser af at skifte køn.

- Mine genitalier er skrumpet ind, og min sexlyst er virkelig faldet, men det generer mig ikke.

Hun fortæller, at hun allerede får en masse opmærksomhed fra mænd, der begærer hende, og kvinder, der gerne vil ligne hende.

