Har brugt millioner på at ligne Kardashian: Nu er hun endelig tilfreds

Hun har blandt fået sprøjtet 3,5 kilo ekstra fedt ind i ballerne for at ligne sit forbillede

En udbredt fordom om plastikkirurgi er, at folk aldrig bliver helt tilfredse med resultatet, og derfor lægger sig under kniven igen og igen.

Det er dog ikke tilfældet for brasilianske Jennifer Pamplona, der efter at have brugt omtrent 3,5 millioner kroner på at ligne Kim Kardashian, endelig er tilfreds med resultatet.

For de penge har hun blandt andet fået transplanteret i alt 3,5 kilo fedt om på numsen, fjernet to ribben, fået brystimplantater og meget, meget mere.

Jennifer smider tøjet: Brugte røvstort beløb på at ligne Kardashian

- Jeg ville gerne ligne hende, og efterhånden som folk så hvor jeget jeg lignede Kim Kardashian-West, fik jeg flere og flere operationer.

- Hver gang jeg fik en ny operation, følte jeg mig glad, smuk og genkendt - følelsen af at være berømt, fortæller den 26-årige Brasilianer til Caters News.

Jennifer Pamplona har dog valgt at stoppe mens legen er god, og for to måneder siden fik hun ifølge eget udsagn sin endegyldigt sidste kosmetiske operation.

Her fik hun udvidet bagdelen for ikke mindre end ottende gang, men det skete ikke uden udfordringer. Hele fem kirurger afviste nemlig at tilføje endnu et kilo fedt til Jennifer Pamplonas allerede svulmende baller, før det lykkedes den tidligere Versace-model at finde en kirurg, der var villig til at udføre den livsfarlige operation.

- Jeg synes, at jeg ligner en Kardashian nu, min røv er meget stor lige nu, og hvor end jeg går, vil alle tage et billede med mig.

- Men nu skal jeg ikke have flere operationer, jeg er glad for hvordan jeg ser ud, og vil ikke ødelægge mig selv med kirurgi, lyder det.