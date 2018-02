Har brugt millioner på at udslette 200.000 mus: Nu rykker specialister ind

Efter at have investeret hvad der svarer til næsten fem millioner kroner og ventet 18 måneder, går New Zealands 'Million Dollar Mouse'-projekt nu ind i en afgørende fase.

Det er nemlig nu, de skal have svar på, om det er lykkedes at udrydde de omkring 200.000 mus, der har plaget øgruppen Antipodes Islands.

Det skriver folkene bag projektet på deres hjemmeside.

Således er en gruppe bestående af eksperter, sporhunde, et medlem af regeringen samt ansatte i New Zelands Forsvar blevet sendt til øgruppen for at undersøge, om det storstilede projekt er lykkedes.

Her skal de bruge tre uger på at lede efter spor efter de tusindvis af mus, som i årevis har plaget øgruppen og udgjort en fare for det øvrige, unikke dyreliv.

Foto: K. Walker/milliondollarmouse.org.nz

Kastede 65 ton gift

Musene blev nemlig første gang introduceret til øen i midten af det 20. århundrede, og siden har de spredt sig som pesten på øgruppen, hvor de har kastet sig frådende over æg, fugleunger, planter og insekter.

Derfor blev det for år tilbage besluttet, at man ville gøre noget ved problemet, så øens originale dyreliv igen kunne trives, og det lykkedes at indsamle en million new zealandske dollars - knap 4,5 millioner kroner - til at udføre hvad der betragtes som et af verdens største skadedyrs-projekter.

Projektets højdepunkt var da man i juni 2016 kastede 65 ton korn-baseret skadedyrsgift ud over et område på godt 20 kvadratkilometer, efterfulgt af et hold på 13 eksperter, der brugte 75 dage på øen på at udrydde de omkring 200.000 mus.

Her arbejder eksperter på øen i juni 2016 for at udrydde musene. Foto: S. Horn/milliondollarmouse.org.nz

Og nu skal det altså vise sig, om indsatsen har båret frugt.

- Som ved hvilken som helst ø-udryddelse, er succes aldrig en garanti. Antipodes-operationen blev udført efter bedste internationale standarder - men opgaven med at udrydde 200.000 mus fra en så afsides og vild del af New Zealand bør aldrig undervurderes, siger New Zealands fredningsminister, Eugenie Sage, til The Guardian.

Han siger, at hvis nogen mus havde overlevet den storstilede operation, vil de nu have formeret sig til et antal, som kan blive opdaget af det nye hold på øen.

- Det internationale samfund vil holde skarpt øje, lyder det fra ministeren.

Holdet der mandag blev sendt af sted mod øgruppen for at lede efter eventuelle overlevende mus. Foto: milliondollarmouse.org.nz

New Zealand håber, at truede dyrearter igen kan få fodfæste på øen, når muse-plagen er fuldstændig udryddet.

Musene menes at være kommet til øen enten med et skib, der har lagt til ved øen, eller via et skibbrud i nærheden.