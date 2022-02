Har droppet tech-dronning

Obamas darling smører tykt på: Copenhagen Business School pudser sine jurister på Canopylab for at få ændret formuleringer på virksomhedens hjemmeside, hvor det ikke tydeligt fremgår, at samarbejdet for længst er afsluttet

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Med planer om at bygge 'det nye Google' - og en virksomhed med en værdi på 6,5 milliarder kroner inden for få år - er hun blevet båret frem i guldstol.

Men nu begynder skeletterne at vælte ud af skabet hos tech-kometen Sahra-Josephine Hjorth og hendes virksomhed Canopylab.

Som Ekstra Bladet kunne afsløre lørdag, er sandheden om hendes virksomhed langtfra så rosenrød, som den er blevet portrætteret i medierne.

Ekstra Bladet har talt med en række kilder, der samstemmende fortæller, at selskabets kundegrundlag har været yderst begrænset.

Og en af de kunder eller samarbejdspartnere, der rent faktisk har lagt penge i kassen, fortæller nu til Ekstra Bladet, at de er utilfredse med måden, hvorpå Sahra-Josephine Hjorth og Canopylab bruger samarbejdet i sin markedsføring.

Uddannelsesinstitutionen CBS indgik i slutningen af 2017 et samarbejde med virksomheden, der stillede en platform til rådighed for universitetets gren for iværksætter, Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE).

Sahra-Josephine Hjorth og hendes mand havde gennemført et program for iværksættere på CSE, og man indgik efterfølgende et samarbejde med Canopylab.

Men samarbejdet, der over to år sikrede Canopylab en lille omsætning på 170.000 kroner, kom aldrig rigtig op at køre, oplyser CBS til Ekstra Bladet.

Alligevel skilter virksomheden med samarbejdet på sin hjemmeside blandt få andre kunder, hvor man kan få det indtryk, at Canopylab stadig har et samarbejde med Copenhagen Business School.

Pudser jurister på tech-dronning

Det har de bare ikke - og universitetet er ikke tilfredse med, at det klart og tydeligt fremgår, at samarbejdet for længst er afsluttet.

'Canopylab samarbejdede med CSE i 2018 og 2019. Det bør af markedsføring med CSE som kundereference og case klart fremgå, hvornår samarbejdet ophørte, og hvornår anbefalingen er givet. Det bør også være entydigt i referencer, at firmaet har haft CSE som kunde, så folk ikke tror, det er uddannelses- eller forskningsområdet på CBS, der har været kunde,' oplyser den nuværende direktør for CSE, Andreas Gjede, i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Det er desværre ikke muligt løbende at holde øje med om leverandører retmæssigt refererer til os i markedsføring, men vi påpeger problemer, hvis vi bliver opmærksomme på det, og det vil vi også gøre her, hvor vores jurister tager kontakt til Canopylab.'

Ekstra Bladet er i besiddelse af noget investormateriale fra 2018, hvor samarbejdet med CBS/CSE bliver beskrevet. Her fremgår det, at de håbefulde iværksættere bruger platformen til at kommunikere og dele idéer med hinanden.

'Canopylab stillede en digital platform til rådighed. Planen var, at platformen skulle bruges af alle CSE-entreprenører, men så langt nåede vi aldrig,' skriver Andreas Gjede, der som nytiltrådt direktør kappede båndene til Canopylab i 2019.

Canopylabs hjemmeside

Fuld skærm

På Canopylabs hjemmeside kan man få det indtryk, at CBS/CSE stadig er kunder i butikken. Foto: Skærmbillede Igen lyder det som om, at Canopylabs platform bliver brugt på CSE, uden det er tilfældet. Foto: Skærmbillede Her er et skærmbillede fra, hvordan Canopylabs hjemmeside så ud i sommeren 2020. Her fremgår CSE/CBS under fanen kunder, men det var de altså ikke på daværende tidspunkt. Foto: Skærmbillede

Canopylab: Passer ikke

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Sahra-Josephine Hjorth, men hun har valgt kun at svare på en række spørgsmål på skrift.

'Det er ikke korrekt, at projektet aldrig kom op at køre. Vi vandt et mini-udbud på CBS om levering af en platform til et 3-årigt projekt,' skriver direktøren blandt andet.

'CBS har godkendt casen, inden den er delt på hjemmesiden og har efterfølgende aldrig rettet henvendelse om, at referencen skulle ændres,' fortsætter hun, mens erkender samtidig, at det er en 'god idé' at tilføje årstal på referencerne.

På spørgsmålet om, hvorfor Canopylab overhovedet markedsfører sig med samarbejder, der for længst er afsluttet, og som ikke har givet penge i kassen, svarer hun, at det er for at give inspiration til andre:

'Når vi fremhæver et samarbejde på vores hjemmeside, er det også for at kunne inspirere andre. Vores overordnede mål er at give alle lige adgang til uddannelse, uanset hvor de er i verden. Vi arbejder ofte med projekter, som lever op til netop dette, men som ikke nødvendigvis giver penge i kassen. Dem vil vi alligevel gerne fremhæve. I øvrigt er vi i gang med en større opdatering af vores hjemmeside.'