Har du billet til juleaften?

Kirker over hele landet er begyndt at udstede adgangskort til gudstjenesterne juleaften i et forsøg på at leve op til corona-retningslinjerne

For familien Danmark er en tur i kirken juleaften næsten lige så vigtig som risalamanden, men i år bliver det sværere at få præstens ord med på vejen inden gaveræset.

- Det bliver nødvendigt at have en billet for at komme til gudstjeneste juleaften i Odder Sognekirke, det siger Nels Jacobsen, der er formand for menighedsrådet i Odder Sogn til Ekstra Bladet.

Normalt er der i kirken plads til 250 mennesker, men juleaften gøres der ekstra plads og hele 300 mennesker kan være med til gudstjenesten.

- Vi plejer at holde fire gudstjenester juleaftens dag med hver 300 gæster. Det kan du jo regne dig frem til giver 1200, siger Nels Jacobsen.

- I år kan vi kun lukke 90 mand ind i kirken ad gange. Det gør vi desværre, at der ikke kan komme nær så mange, som der plejer. Det er vi selvfølgelig meget ærgerlige over, men der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Vi føler ikke, at vi kan løse det på andre måder.

Om der blevet lavet en løsning for de mennesker, som ikke får fingrene i en billet, kan formanden ikke svare på.

- Måske vi livestreamer en af gudstjenesterne. Det har vi haft oppe og vende, men jeg ved helt ærligt ikke, hvad der kommer til at ske, og jeg kan ikke love noget, siger Nels Jacobsen.

Først til mølle ved døren

Odder sognekirke er absolut ikke den eneste kirke, der de seneste måneder har været bekymret for netop julen.

I Blovstrød Kirke nord for København skal kirkegængerne endda forbi billetportalen billetto.dk for at få adgang.

I Fjordpastoratet, som tæller kirkerne på Alrø og i Gylling, Ørting, Falling, Hundslund og Torrild, er ideen om tilmelding blevet afvist, men i stedet er der først til mølle ved indgangen.

- Det bliver først til mølle. Så står der et menighedsrådsmedlem og tæller ved døren, og kirketjenerne viser på plads, så vi ikke sidder for tæt. Vi har haft en lang drøftelse, men vi var lidt bekymrede for, at nogle slet ikke kunne bestille billet. siger sognepræst Kåre Schelde Busk til Horsens Folkeblad

Om et er den bedste løsning, kan Kåre Schelde Busk ikke svare på.

- Og hvad gør vi, hvis nogen reserverer og så ikke kommer? Den rigtig gode løsning - at vi holder jul, som vi plejer - den findes jo ikke i år.