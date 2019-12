Har du dette gamle julepynt? Det er penge værd i dag

Det produceres ikke længere magen til, og det tilhører en tid, der ikke kommer igen. Her får du en liste over gammelt julepynt, som i dag er steget i værdi

Gamle, glitrende glaskugler, fugle med halefjer , kravlenisser og julemænd med høje huer.

De fleste af os kan huske vores barndoms jul som et romantisk minde. Og nogle af os prøver måske endda at genskabe den, når højtiden er over os.

Er du én af dem, der har arvet julepynt fra dine forældre og bedsteforældre, så skal du læse med her.

Din store kasse med julepynt kan nemlig gemme på en mindre formue.

Nogle af de ting, vi pyntede op med til jul i 'gamle dage', er nemlig blevet mange flere penge værd, end hvad vi købte dem for i butikkerne.

Det fortæller Katinka Louise Larsen i et interview med DBA Guide. Hun arbejder selv med julepynt, og er desuden en ivrig samler.

At prisen på gamle julekugler og alskens ældre julepynt stiger, er ifølge Katinka Louise Larsen et udtryk for historiens tyngde. I dag laves det meste julepynt slet ikke på samme måde.

- Vi skal jo huske på, at der ikke kommer mere af det. Det bliver kun mere og mere sjældent. Så produceres der måske noget nyt pynt, som engang bliver noget værd , men det ægte, gamle, kommer der ikke mere af, siger Katinka Louise Larsen til DBA Guide.

Her er julepynt-ekspertens liste over gammelt julepynt, som i dag er steget i værdi.

Dine koglenisser er penge værd i dag. Foto: DBA Guide

1. Denne nisse er flere penge værd i dag

Et eksempel på julepynt, der er steget markant i pris, er koglenisser, fortæller Katinka Louise Larsen.

- De er blevet meget mere værd, siden jeg anskaffede dem. Jeg købte mine egne koglenisser for 20 kroner stykket for 25 år siden. Nu koster de typisk over 300 kroner stykket, fortæller hun til DBA Guide.

Hvis du har gemt dine gamle papirtrommer, så læse med herunder. Foto: DBA Guide

2. De kostede 2 kroner - nu kan du få op mod 300 kroner for patina og papirhanke

Clipse-fugle med fjerhaler, paddehatte med clips og gamle, origninale papirtrommer. For 40-50 år siden kostede de ikke mere end et par kroner, men i dag ligger prisen for den type pynt på mellem 100-300 kroner stykket, at afhængig af alder og stand, siger Katinka Louise Larsen.

De gamle trommer bliver ofte kopieret, men hvis du finder dem med patina og papirhanke, er det så godt som sikkert, at de er gamle. Og altså dermed mere værdifulde.

Hvis du har gamle kugler, der endda har en tynd ståltråd med tråd hen over, kan du virkelig score kassen. Foto: DBA Guide

3. Dyre gamle kugler

'Kurve, kugler, fugle, flag - op og ned og for og bag', synger vi hvert år, når vi trasker rundt om træet til familiens skønsang.

Og har man sagt gammelt, smukt, originalt julepynt, har man næsten også sagt 'julekugle'.

- Den flade glas-julekugle er ret sjælden. De er efterhånden meget værdifulde. Det samme gælder for de gamle glas-julekugler, som forestiller instrumenter. Eksempelvis trompeter - som man rent faktisk kan trutte i! De er typisk meget skrøbelige - men enormt fine, siger Katinka Louise Larsen til DBA Guide.

Har man kugler, der har en tynd ståltråd med tråd hen over kuglen, er de rigtig mange penge værd, fortæller Katinka Louise Larsen. En enkelt kugle kan sagtens koste 350 kr. Måske endda mere. De er håndlavet i mundblæst glas og herefter dekoreret med gamle metaltråde af forgyldt tinsel (’lametta’) hele vejen rundt.

Reflektor-kuglen kan også blive en guldgrube for dig, hvis du har gemt den. Foto: DBA Guide

Reflektor-kuglerne er en anden særlig og sjælden julekugle, og de er ifølge julepynt-eksperten blevet mange penge værd.

- De har sådan en lille udhuling inde i kuglen, der gør, at de tilbagekaster lyset fra træets stearinlys. De er ofte i flere farver. De er fine og sarte, men enormt smukke, fortæller hun til DBA Guide.

Foto : DBA Guide

4. Dette 'papirsjulepynt' skal helst være ret slidt

De gamle postkort er et andet godt eksempel på, at hvad der i dag er steget en del i værdi. Og de er allerbedst, hvis de er brugte. Altså skrevet på og sendt med posten. Dels fordi de hermed præcist kan dateres, og dels fordi den lille hilsen er et konkret vidnesbyrd om en svunden tid. Jo ældre de er, des bedre. Og de må gerne være lidt slidt, forklarer Katinka Louise Larsen.

- Jeg elsker mine gamle julekort fra starten af 1900-tallet! Med ægte, små hilsner bagpå, stempler og frimærker. Det er jo en hel tidslomme!, fortæller hun til DBA Guide.

De gamle julekort er faktisk samlerobjekter i dag - og har du den slags liggende, skal du ikke smide dem ud. Lige nu er der 276 annoncer på DBA med gamle julekort - priserne svinger fra alt mellem 10 kr. og 900 kr.

Sådan ser en tomtekrans ud. Har du en derhjemme, så kan det gå hen og blive det næste, der stiger i værdi ifølge eksperten. Foto: DBA Guide

5. Dette julepynt stiger måske snart

Har du en gammel tomtekrans liggende derhjemme, så lad endelig være med at smide den ud.

For når man som Katinka Louise Larsen har en selverklæret cand.mag. i julepynt, har man også en god føling med, hvilken vej vinden blæser. Hun vover derfor også gerne pelsen og spår, at tomtekranse kan blive penge værd engang i fremtiden:

- Tomtekranse kunne godt gå hen og blive populære julekranse om nogle år. Det er ikke sådan noget, du smider ud. Hver nisse har et forskelligt udtryk, og de er så fine. Selvom de måske ikke er ret dyre eller noget særligt i dag, kunne de godt stige i værdi om mange år, siger hun til DBA Guide.

OBS! Disse kugler kunne du fejlagtigt tro er steget i værdi Der laves en del julekugler, som skal ligne de gamle, men ud over at man som regel kan se det på almindelige brugsspor på det tynde glas, vil det typisk være i toppen af kuglen, der hvor den lille metaldims samler sig, og hvor man kan hænge snoren i, at brugssporene viser sig: - Det er her, den bliver slidt ved almindeligt brug. Og en helt ny, blank top-holder er der ingen gamle kugler, der har. Der er sgu ingen, der sidder og pudser dén del af en julekugle, forklarer Katinka Louise Larsen til DBA Guide.