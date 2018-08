Har du også undret dig?: Derfor var der mærkelige lys over himlen

Ekstra Bladet har fået flere henvendelser fra folk, der har set mærkelige lysglimt over den københavnske aftenhimmel fredag aften

Spekulationerne om udefrakommende liv fik for en kortvarig stund flere borgere i København til at undre sig.

Var det ildkugler, UFO'er eller noget helt tredje, som de kunne se på himlen?

Virkeligheden viser sig at være lidt mere simpel, end at fremmede væsener skulle være på besøg fra det ydre rum.

Det er nemlig tale om to faldskærmsspringere, der var ved at lave en såkaldt mørkedemo forud for lørdagens Swoop Freestyle-begivenhed.

Monteret med såkaldte flares - en slags signalblus - sprang de ud over København.

- Det er det, der ligner stjerneskud, meteorer, UFO’er eller kometer, fortæller Michael Kattrup Lassen, der er COO hos A.Sports, som står bag arrangementet.

Bare rolig

Han vil gerne berolige folk, der har undret sig over, hvad der var ved at ske.

- Det er folk, der har mellem 2.600 og 21.000 spring, der har lavet det her. Så det er de bedste folk til det i verden.

Fredag og lørdag afvikles første afdeling af verdensmesterskabet i Swoop Freestyle ved Peblinge Søen i København.

Swoop Freestyle er en luftsport, hvor udøvere flyver i høj fart over vandet. Hver deltager starter med at hoppe ud af en helikopter og bruger derefter en faldskærm til at navigere mod vandet. Deltagerne modtager point baseret på deres stil og udførelse.

Arrangementet har været afviklet hvert år siden 2015, og Michael Kattrup Lassen forventer, at mellem 50- og 60.000 tilskuere vil kigge forbi lørdag, hvor finalen afvikles.

