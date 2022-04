Har du også undret dig? Her er forklaringen

Bænke, der er hævet 85 centimeter, kan nu opleves i København, Aarhus og Odense. TV 2 har udviklet bænkene for at gøre opmærksom på klimaforandringerne

85 centimeter.

Så meget er 'Fremtidens bybænke' hævet. For TV 2 har netop udviklet 15 af disse bænke, der ligger på flere prominente adresser i Aarhus, Odense og København.

Tv-stationen har istandsat bænkene for at gøre opmærksom på klimaforandringerne og en fremtid med øgede vandstande.

De mange bænke er hævet for at gøre klimaforandringerne visuelle og tydelige for alle danskere.

Der er også en bænk placeret på Rådhuspladsen i København. Foto: Maria Schumann

Derudover skal de høje bænke være med til at give stof til eftertanke, lyder ordene fra Lotte Lindegaard, der er indholdsdirektør på TV 2.

- Klimaforandringerne kan føles ubegribelige for mange og derfor svære at tage rigtigt ind. Som public service-medie er det vores ansvar at formidle vigtig viden på en måde, som alle forstår, fortæller hun og fortsætter:

- Med de forhøjede bænke vil vi give danskerne et konkret billede af, hvordan fremtiden bliver, hvis vi ikke ændrer noget nu – alle sammen. Det er vores jord og dermed vores ansvar at handle på det.

Ifølge Aslak Grinsted, der er lektor på Niels Bohr Institutets sektion for Is, Klima og Geofysisk ved Københavns Universitet, vil vandstandene stige voldsomt og hurtigt frem mod 2100, hvis der fortsættes med at udlede CO2 og andre drivhusgasser som nu.