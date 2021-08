Har du set Allans fisk?

Det var noget af et trist syn, der mødte Allan Klokker fra Ringkøbing, da han fredag morgen slog sit rullegardin op og kiggede ud på sin havedam, hvor der normalt var masser af liv og aktivitet.

Der var stendødt i dammen. Allan Klokker gik ud på terrassen for at finde ud af, hvad i alverden der var sket.

Familiens 15-20 japanske koi-karper var væk. Ret hurtigt gik det op for Allan, at der var tale om et tyveri.

- Jeg troede først, at det var en odder, der havde været på spil, men der lå ingen fiskeskeletter rundt omkring. Derfor kan de kun være blevet stjålet. Det er en ubehagelig tanke, at der er nogen, der har været inde i vores have og stjålet alle vores fisk, mens vi har ligget og sovet, siger Allan Klokker til Ekstra Bladet.

Dyrebare fisk

Allan Klokker købte de første farverige japanske fisk for lidt over ti år siden. Koi-karperne har i den tid vokset sig store og flotte, og de er derfor ikke bare lige sådan til at erstatte - hverken økonomisk eller på det personlige plan.

- Man kunne fodre koi-karperne i hånden, og min søn og hans kammerater elskede at komme forbi og fodre dem. Om vinteren kom de ind i vores vinkælder, hvor jeg havde bygget et kar til dem. Så kunne man stå der og drikke en whisky sammen med karperne. Mange af vores bekendte lærte, at det faktisk er ret hyggeligt at have fisk. Men det er slut nu, siger Allan Klokker.

Allan Klokkers søn og hans kammerater elskede at fodre fiskene i havedammen. Privatfoto

Han fortæller samtidig, at en enkelt stor karpe alene kan koste helt op til 10.000 kroner, og han vurderer, at der forsvundet fisk for helt op til 25.000 kroner i havedammen.

Derfor har han udlovet en dusør på 5.000 kroner til den, der finder koi-karperne. Allan Klokker opfordrer samtidig folk til at have øjne og ører åbne, hvis man pludselig ser et godt tilbud.

- Jeg kan jo kende mine fisk. Derfor må man meget gerne være opmærksom, hvis nogen pludselig fylder deres havedam op med så mange koi-karper, for i så fald tror jeg, at de har fået et lidt for godt tilbud, siger Allan Klokker.