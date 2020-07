Har du Super Mario liggende? Kan være mange penge værd

Et uåbnet Nintendo-spil fra 1985 er solgt til et svimlende beløb på auktion i USA. Ekspert i videospil forklarer, hvorfor det ikoniske spil er så kostbart

Over 750.000 kroner. Eller 114.000 dollars for at være helt eksakt.

Det er beløbet, som en ukendt videospilssamler i Dallas i USA, har betalt for det allerførste Super Mario-spil, der så dagens lys i 1985.

Årsagen til den imponerende pengesum skal findes i spillets tilstand. For egentlig er det 35-år gamle spil ikke en sjældenhed, og der er sikkert mange danskere, der muligvis har det liggende i flyttekassen oppe på loftet, anslår computer- og videospilsekspert Bobby Ågren.

- Selve spillet Super Mario Bros, var det første af sin slags, som vi kender det fra den gode gamle Mario-spilserie. Men det spil, der er blevet solgt på auktion her, har fået en meget høj grading eller værdiskøn, fordi den stadigvæk er forseglet og ligger i sin originale æske, siger Bobby Ågren, der til daglig er frisør og ejer af frisørkæden 'Ruben og Bobby'.

Mange har det

Køb og salg af retro arkade - og videospil er fast inventar af sortimentet hos frisøren, og Bobby Ågren kan med garanti sige, at det pågældende spil med sikkerhed også er til at finde i et par danske hjem.

Derfor råder han til, at man er varsom med, at spillet ikke bliver beskadiget, og især - stadigvæk kommer i sin originale pap-embalage. Hvis det ovenikøbet er i en forseglet udgave, uden at være åbnet, har vi at gøre med en sand skat.

Lørdag blev en udgave af Super Mario Bros-spillet solgt til en trekvart million, fordi det var i sin originale emballage, der ikke var åbnet. Foto: Emily Clemens/Heritage Auctions

- Det er noget af det dyreste pap, du kan købe, fastslår Bobby Ålgren om det særlige 'Nintendo-pap', og påpeger, at det specifikke spil også kan erhverves hos ham i frisørsalonen, hvor det koster omtrent 200 kroner.

De første Super Mario Bros-spil er egnet til den første Nintendo NES-konsol. Auktionshuset, Heritage Auctions, har siden salget af spillet estimeret, at Super Mario Bros-spil, der ikke er åbnet og som stadigvæk er intakt med forseglingen kan være mange hundredetusinde (dollars) værd.

I 1983 lancerede Nintendo Entertainment System, en spilkonsol til hjemmebrug med udskiftelige spilkassetter, hvor Super Mario Brothers-spillet var med til at sikre det japanske firma stor succes.

I starten af året meddelte elektronikvirksomheden, at en ny udgave med Super Mario Kart er undervejs, der kan spilles på den seneste Nintendo-udgave nemlig konsollen Switch.