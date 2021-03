Har fået første AZ-stik: Er ikke bekymret

52-årige Gitte Blaase er ikke bekymret over de mulige alvorlige bivirkninger ved AstraZeneca-vaccien, før de er påvist

Alle vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen er torsdag blevet sat i bero.

Årsagen er en mulig alvorlig bivirkning i form af dødelige blodpropper. Det skrev Magnus Heunicke i et Twitter-opslag torsdag formiddag.

En nyhed, der kan skabe bekymring hos de borgere, der allerede er blevet vaccineret med den omdiskuterede vaccine.

Mette Frederiksen bekræftede på et doorstep torsdag formiddag, at vaccine med Astrazeneca sættes i bero

52-årige Gitte Blaase går dog ikke umiddelbart i højeste alarmberedskab over torsdagens nyhed.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret, men det er da ikke særlig fedt, hvis der skal være sådan nogle lidt halvfarlige bivirkninger, siger hun til Ekstra Bladet.

- Nu er det jo heldigvis ikke bevist, siger hun og henviser til, at Magnus Heunicke i opslaget også ligger vægt på, at det lige nu ikke kan konkluderes om der er en sammenhæng mellem blodpropperne og vacciantionerne.

Blev sendt under dynen af AstraZeneca-vaccine: Fortryder det ikke

Skal vel også have andet stik

Torsdag er det præcis to uger siden, at Gitte Glaase fil det første AstraZeneca-stik. Hun fortalte i sidste uge til Ekstra Bladet om de bivirkninger, som hun og mange andre danskere, der er blevet vaccineret med AstraZeneca, har oplevet.

Hun har ikke gjort sig tanker om, hvorvidt hun vil have stik nummer to eller ej. Som udgangspunkt er hun ikke bekymret.

- Så længe de ikke rigtig er nogle beviser for, at det er den, folk har fået blodpropper af, så tænker jeg ikke, at der er noget farligt ved det, siger Gitte Blaase og fortsætter:

- Nu har jeg fået det første stik, så skal jeg vel også have nummer to. Ellers er det jo spildt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gitte Blaase har umiddelbart en tid til anden vaccination i slutningen af marts. Foto: Privatfoto

Andet stik er bestilt til 29. marts, og hun har ikke hørt noget fra myndighederne om, at det skulle være udsat, selvom alle vaccinationer med AstraZeneca er blevet sat i bero i to uger.

- Hvis de vælger at sætte den i bero i længere tid, så går jeg da ud fra, at jeg får besked, siger hun.

AstraZeneca efter vaccinepause: Den er grundigt undersøgt

Blev syg kort efter første stik

Gitte Blaase blev tilbudt en vaccine, fordi hun arbejder på en tandklinik, og derfor hører med i frontpersonale-gruppen.

Hun fik bivirkninger umiddelbart efter vaccinationen, som varede i et par dage.

- Jeg blev syg med høj feber, hovedpine og ondt bag øjenene. Jeg havde ømme muskler og led og kvalme.

Hun har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at hun hellere vil ligge syg med bivirkningerne fra vaccinen end med corona.