Har fået godkendelse: Kan finde corona på minutter

Den amerikanske medicinalvirksomhed Abbot Laboraties oplyser, at selskabet har fået godkendt en test, der kan spore coronavirus på fem minutter.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er et væsentligt spring fremad, siger John Frels, vicepræsident i research og udvikling i Abbott.

Selskabet oplyser, at det fra næste uge kan producere 50.000 testudstyr om dagen.

- Du kan få et positivt resultat inden for fem minutter og et negativt resultat inden for 13 minutter. Du kan gå ind på en klinik og bogstavelig talt får svaret, mens du er der, fortsætter John Frels.

De amerikanske myndigheder har godkendt testen under tilladelse til nødbrug.

