Har fået nok: Overvejer at lukke for turister

Lørdag var en regnfuld og grå dag på Fuji-bjerget uden for Tokyo.

Turister ses ankomme til en af Japans højeste bjerges mange basestationer. Men netop det syn skaber nu en del virvar i det så ærekære rige for den opadgående sol.

Nu slår myndighederne alarm.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bjerget Fuji er 3776 meter højt og Japans højeste. Foto: Ritzau Scanpix

For mange turister

Fuji har altid stået som et helligt symbol for japanere. Her kan turister blandt andet gå gennem 'Torii'-porten, der symboliserer indgangen til Shinto-helligdommen.

Men en nylig stigning i antallet af turister har angiveligt ført til ekstreme niveauer af forurening og andre belastninger, lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters fra myndighederne.

- Fuji står over for en reel krise, indledte Masatake Izumi, en lokal embedsmand, over for journalister under en tur for udenlandske medier lørdag, der er sidste dag, før stierne lukker for i år.

Annonce:

- Det er ukontrollerbart, og vi frygter, at Fuji snart vil blive så uattraktivt, at ingen ønsker at bestige det, fortsatte han.

Fuji blev opført på UNESCOs verdensarvsliste for 10 år siden, hvilket øgede dens popularitet yderligere.

Basestationen 'Subaru' havde alene fire millioner besøgende denne sommer, hvilket er en kæmpe stigning fra tidligere år.

I 2020 lukkede japanske myndigheder for første gang i 60 år for adgangen til det ikoniske bjerg.

Fuji er med sine 3776 meter Japans højeste bjerg og kan tillige bryste sig af at være en aktiv vulkan.