Har gjort det i 27 år: Nu kan det hele smuldre

Yvonne Bech har i 27 år serveret ostemadder og smurt madpakker ved motorvejen. Nu kan kringlede EU-regler få det hele til at smuldre. Se interviewet med Yvonne her

Du mærker det med det samme. Den autentiske stemning og følelsen af, at intet i hele verden ser ud som dette.

Og sådan har det været i alle de 27 år, hvor Yvonne Bech har drevet sit info-teria langs E47-motorvejen tæt på Haslev på Sjælland.

'Madbenzin'

Ostemadder på størrelse med en murers overarm bliver langet over disken, i takt med at håndværkerne på skift skal have madbenzin i maven. Her er et rend af mennesker allerede fra klokken 04.00 om morgenen. Men det kan snart være fortid.

EU-regler betyder nemlig, at de matrikler, som info-teriaer i Danmark ligger på, skal i udbud, når kontrakterne udløber. Det sker for Yvonne Bech, og hun står derfor med kniven for struben.

Annonce:

- Om to år udløber min kontrakt, og så skal det hele i udbud. Det betyder, at jeg risikerer at skulle tømme min butik. I de gamle kontrakter står der 'nøgen ind og nøgen ud'. Mit håb er jo stadig at blive, men der er en risiko for, at det hele er slut, siger Yvonne Bech til Ekstra Bladet.

Købt eller solgt

Helt konkret udløber Yvonne Bechs kontrakt i 2025, men lige nu har hun ingen anelse om, om hun er købt eller solgt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Yvonne har travlt ved disken, og det hele starter allerede klokken 04.00, når de første håndværkere kommer ind. Foto: Per Rasmussen

Mærkeligt!

Info-teria-ejeren har nemlig intet hørt fra Vejdirektoratet om en eventuel udbudsproces.

Og frygten lige nu er, at giganter som McDonald's eller Shell også kommer på banen. Og så er Yvonne Bech chanceløs, ligesom branchen i det hele taget kan dø.

- Min frygt er jo, at der kommer nogen af de store og bare river mit ned og så bygger noget nyt op igen. Vi ved jo alle sammen, hvad der sker, hvis de store kommer på banen.

- Det er en meget mærkelig fornemmelse, at det, jeg har lavet i 27 år, bare kan forsvinde, siger hun.

Annonce:

Ikke nye regler

Ifølge Vejdirektoratet er der rent faktisk ikke tale om nye regler. Det et bare første gang, at de står til at skulle komme i brug. EU-reglerne blev allerede vedtaget engang i 10'erne, men først nu udløber den første info-teria-kontrakt.

Helt præcis har tre ejere af info-teriaer kontraktudløb i 2025, 11 i 2035 og en først i 2042.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Yvonne ved sit elskede info-teria. Foto: Per Rasmussen

Ost og madpakke

Ifølge Yvonne Bech ville det være katastrofalt, hvis de her EU-regler ender med at blive info-teriaernes død. Et stykke danmarkshistorie bliver dermed kvalt ihjel af mastodonternes magt.

Hun understreger dog, at hun intet har imod hverken store kæder eller tankstationer. Hendes forretningsmodel ser bare anderledes ud, og kunder er der masser af.

Bare imens Ekstra Bladet er til stede, vælter det ind med håndværkere, der skal have alt fra smøger til de 'verdenskendte' ostemadder.

- Vi leverer jo noget helt specielt og unikt herude, og jeg kan mærke, at kunderne er glade for det. Hos mig får de en speciel service, hvor jeg smører personlige madpakker og lægger røde Cecil frem, når jeg ser kunderne.

Annonce:

- Jeg har intet ondt at sige om de store kæder, men det er bare vigtigt, at der er noget for alle, siger Yvonne Bech.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Yvonne skærer brødet på den lange led, og det gør ostemadderne ekstra specielle. Foto: Per Rasmussen

Kæmper til det sidste

Men selvom der er dystre udsigter, er det helt tydeligt at mærke, at Yvonne Bech ikke er en, man sådan lige slår ud af kurs. Humøret er stadig i top, imens ostemadderne serveres med kærlighed, glæde og stolthed.

I 27 år har hun bygget sin forretning op, og hun kaster ikke håndklædet i ringen.

- Jeg kæmper til det sidste. Det er der ingen tvivl om. Jeg giver ikke op uden kamp.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Yvonne Bech foran sin biks i nordgående retning på E47-motorvejen. Foto: Per Rasmussen

Vejdirektoratet: Vi melder ud

Ekstra Bladet har også talt med Vejdirektoratet for at høre, om der snart er en afklaring på vej.

- Vi har hvert år et møde med info-teria-foreningen, så vi er i løbende dialog med dem. Derudover er vi i gang med at færdiggøre en konkret udbudsproces, der er færdig i 2024, og så vil alle kunne søge på lige fod.

Annonce:

- Så det er da helt klart muligt, at Yvonne kan køre sin forretning videre, men det kan jeg naturligvis ikke garantere, siger områdechef hos Vejdirektoratet Gertrud Knudsen.

Lig med døden

Samtidig oplyser hun, at de fortsat ikke ved, hvilke kriterier der vil blive taget med i vurderingen af udbuddet.

- Men kan du ikke godt forstå, at Yvonne er bange for, at det her er lig med døden for info-teriaerne i Danmark?

- Selvfølgelig kan jeg forstå, at de er bekymrede. Men de har været bekendt med betingelserne i 30 år, og så ser vi selvfølgelig gerne, at de byder, siger Gertrud Knudsen.

Foto: Per Rasmussen

Ingen mening

- Når I skal vurdere buddene, vil historien så spille ind? Eller handler det kun om økonomi?

- Det handler om kvalitet og økonomi. Vi kan ikke begynde at tage historien med, men mange ting kommer til at spille ind, siger Gertrud Knudsen uden at kunne komme det nærmere endnu.

- Hvad tænker du om, at alt på motorvejen kommer til at ligne hinanden?

Annonce:

- Lige præcis det mener Vejdirektoratet ikke noget om. Vi har fokus på, at reglerne skal overholdes, uanset hvor stor sympati man kan have for ejerne, siger Gertrud Knudsen til Ekstra Bladet.

Yvonne har travlt ved disken, og det hele starter allerede klokken 04.00, når de første håndværkere kommer ind. Foto: Per Rasmussen

Yvonne har en plan

Hvis det utænkelige skulle ske, at Yvonne Bech må lukke sin biks, så har hun også en plan. Så skal der åbnes et nyt sted med samme koncept og så tæt på motorvejen, som kommunen tillader.

- Så må jeg have fat i kommunen og åbne noget lidt væk fra statens veje, og så må jeg krydse fingre for, at mine kunder vil køre de ekstra kilometer, siger hun.