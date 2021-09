Har haft sit sidste måltid tre gange: Nu kæmper han mod fjerde

Den dødsdømte Richard Glossip kæmper for at undgå at spise sit sidste måltid for fjerde gang

Fish'n chips, en Baconator sandwich fra Wendy's, pizza og en jordbærmilkshake. Det er menuen, den dødsdømte Richard Glossip har valgt som sit sidste måltid tre gange.

Rolling Stones kan fortælle historien om Richard Glossip, der blev dømt til døden for medvirken til mord i 1997. Og som nu kæmper for at undgå sin henrettelse for fjerde gang.

Han skulle angiveligt have fortalt dengang 18-årige Justin Sneed, at han ville slå deres fælles chef, Barry Van Treese, ihjel. Justin Sneed tæskede ham derefter ihjel med et baseballbat.

På et hængende hår

Ved hver henrettelse er det dog lykkedes Richard Glossip og hans advokathold at få stoppet henrettelserne. Det er sket i forbindelse med kontroverser angående Oklahomas brug af henrettelsesmedicin. En enkelt gang var han bare timer væk fra sin henrettelse, da den blev udsat.

Tre gange har den dødsdømte Richard Glossip valgt samme menu til sit sidste måltid. Hans næste henrettelse er planlagt til næste år, men hans advokater arbejder på, at også den skal udsættes. Foto: Jakob Jørgensen

Men Glossips held er måske ved at udløbe. Hans henrettelse er sat til næste år, og hans advokat arbejder nu hårdt på at få den udsat endnu en gang.

Blandt andre nonnen Helen Prejean, der har skrevet bogen Dead Man Walking, insisterer på, at Glossip er uskyldig.

Guidede Sneed?

Ifølge Richard Glossips advokater skulle Justin Sneed, som anklagede Glossip for medvirken til mord, have fortalt politiet, at Glossip var involveret for selv at undgå dødsstraf. Desuden mener de, at Sneed blev instrueret til dette af det lokale politi.

Foruden påstandene om, at Glossip fejlagtigt er blevet dømt til døden, mener hans advokater også, at Glossips retshjælp i 1997 var mangelfuld.

Hans advokat fra dengang har selv indrømmet i en dokumentar, at han var elendig. Når man lægger de ting sammen, mener Glossips nuværende rådgivere, at de kan bevise hans uskyld.

Men Glossip har tidligere fået afslag på benådning i 2014. Og det er sjældent, at indsatte får lov til at få to høringer i den forbindelse.