Har halvanden million til udsatte børn: Men ingen har meldt sig

Nøjagtig ligesom sidste år, har Klaus Mariager Wagner vanskeligt ved at finde udsatte børn til sin ferielejr

For femte år i træk tilbyder Børnenes Lystfisker Akademi sommerlejr for udsatte børn, men præcis som sidste år skorter det på tilmeldelserne.

I alt har foreningen 1,5 millioner kroner at fyre af på maritime sommeraktiviteter, men indtil videre er kun 50 tilmeldinger tikket ind. Penge stammer fra blandt andet Augustinusfonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Spar Nord Fonden.

- Det er drivende ærgerligt. Vi står med en masse ambitioner og vil rigtigt gerne gøre noget godt for de børn, som ikke selv har mulighed for at komme på ferie, men vi kan bare ikke komme ud til dem, siger foreningens formand, Klaus Mariager Wagner.

60 frivillige står ellers klar til at tage imod op til 600 udsatte børn og voksne i uge 28, 29 og 30, hvor der er lagt op til alt fra fiskeri til havsafari og lejrture.

- Det svarer jo lidt til, at man inviterer til stor fest, men så er det kun halvdelen af gæsterne, der dukker op. Det er en vanskelig situation, fordi vi har ikke nogle penge at tage af, hvis det her går galt, forklarer Klaus Mariager Wagner.

Klaus Mariager Wagner savner deltager til Børnenes Lystfisker Akademis mange sommeraktiviteter. Foto: Børnenes Lystfisker Akademi

Pusterum for udsatte

Børn kan både komme på ophold alene eller med familien, men det kræver dog, at man opfylder visse krav:

- Man skal være på offentlig forsørgelse med højest 18.633 kroner i månedlig indkomst, og så skal der være en social eller helbredsmæssig problematik, der gør, at familien eller barnet vil have godt af et ophold, siger Klaus Mariager Wagner.

Hvis tilbuddet lyder fristende, kan man læse mere og eventuelt tage kontakt til Børnenes Lystfisker Akademi på deres hjemmeside.

- De frivillige står bare og tripper for at komme i gang, så det er bare drøn frustrerende, at vi ikke kan finde nogen, siger Klaus Mariager Wagner.