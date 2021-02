Har intet hørt: - Systemet er skurken

I flere dage har Tomas Tordrup håbet på, at telefonen ville ringe. Forgæves.

Hans gravide kone, Dariia Tsyhanchuk, blev i januar smidt ud af Danmark, fordi Udlændinge- og Integrationsministeriet har begået en simpel fejl. De har glemt at opdatere boligkravslisten, så blandt andet Højvangen i Skanderborg fortsat stod på, selv om området ikke længere var socialt udsat.

Dariia Tsyhanchuk og Tomas Tordrup har søgt om at blive familiesammenført, så Dariia Tsyhanchuk kunne blive i Danmark, og deres lille, nye datter kunne vokse op her i landet. Alt var, som det skulle være. Tomas Tordrup har et godt job på Skejby Sygehus, har ingen gæld og opfylder alle krav. Undtagen det ene.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye har tidligere beklaget og kaldt det en mega fejl, men intet er sket siden.

Foto: Ernst van Norde

I kamp mod tiden

Tomas Tordrup er stadig i Danmark, mens hans kone er i Ukraine. De har intet hørt fra myndighederne, og de er ved at løbe tør for tid.

- Vi kæmper. Indtil videre har vi kun hørt fra et byrådsmedlem her i Skanderborg, der har sagt, at han vil tage fat i ministeren i dag. Det gør os jo super kede af det og vrede. Vi er splittede op uden grund, og vores mulighed for at nyde den her stund sammen er blevet taget fra os.

- Dariia siger, at hun godt ved, at det er systemet, der er skurken. Alle folk i Danmark har været enormt søde og støttende. Nogle gange kan danskere godt have et ry for at være lidt køligere, men det har Dariia slet ikke oplevet, siger hun til mig, siger Tomas Tordrup til Ekstra Bladet.

Dariia Tsyhanchuk har termin 17. april, og gravide må ikke flyve otte uger, før de skal føde. Derfor har hun frem til 27. februar, hvis hun skal nå til Danmark. En kamp mod tiden.

- Vi håber stadig på, at vi kan komme til Danmark og føde i det land, hvor vi gerne vil have, at vores datter skal vokse op.

- Men vi har også en plan b i Ukraine og har talt med en god læge dernede. Derudover må jeg gå til min arbejdsgiver for at spørge, om jeg må holde min sommerferie i april, men det er jo ikke nemt på et sygehus, hvor vi kæmper med bemandingen, siger Tomas Tordrup til Ekstra Bladet.

Tomas Tordrup arbejder som SOSU-assistent på Aarhus Universitetshospital.

Ekstra Bladet arbejder på at få et interview med en person fra Udlændingestyrelsen, der kan forholde sig til sagen.

Beklager - men afviser Over for Ekstra Bladet har Mattias Tesfaye tidligere beklaget dybt og sagt, at der ingen gode undskyldninger er. Han afviser dog at gå ind i den konkrete sag. - Vi har indført en liste i 2018, som bygger på nogle bestemte kriterier, som boligområderne skal opfylde. Det ændrer sig naturligvis løbende fra sted til sted, og så skal listen opdateres, men det har systemet ikke fået gjort. Det er ikke godt nok, siger Mattias Tesfaye til Ekstra Bladet. Samtidig oplyser han, at han først blev opmærksom på sagen, da han så Ekstra Bladets artikler. Efterfølgende har ministeriet fundet ud af, at der i alt er givet syv afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til boligkravet, siden boligkravslisten blev indført i 2018. 'Heldigvis har den manglende opdatering ikke haft betydning i langt de fleste sager. Men er der blevet truffet så meget som én forkert afgørelse, så er det naturligvis en for mange', oplyser de. Artiklen fortsætter under billedet ... - Er der godt nok? - Nej, det er det ikke. Da vi fik det her spørgsmål fra de radikale, blev vi fanget lidt med bukserne nede. Derfor kunne vi ikke svare på det inden for tidsfristen. Det vigtigste for mig var at finde ud af, om det havde nogen praktisk betydning for nogle mennesker. Og nu har vi fundet frem til, at syv sager har været berørt, siger Mattias Tesfaye - Det er en mega fejl, og vi har et ansvar for at følge op og henvende os til de her mennesker, siger Mattias Tesfaye til Ekstra Bladet.

