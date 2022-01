Har job og hus: Nu bliver Sami og familie sendt hjem

Den 13. august sidste år modtog Sami et brev. Hans opholdstilladelse i Danmark er ikke blevet forlænget. Han selv, konen og fire af de fem børn skal rejse tilbage til Syrien.

Det skriver Fagbladet 3F.

Kun en anke til Flygtningenævnet står imellem Samis familie og en udvisning af Danmark, hvor han står til at miste det hele:

Jobbet som specialmedarbejder på Danfoss i Gråsten, som han har haft i over fire år. Huset i Aabenraa, som han købte til familien for sine sparepenge og som har været rammen om livet i de seneste år. Fremtiden for de fem børn, der går på universitetet, gymnasiet, skole og til fodbold og fester.

Men mest af alt står han til at miste trygheden og den sjælefred, han har brugt de sidste mange år på at opbygge igen. For “hjemme” i Syrien venter det uvisse.

Ifølge Amnesty International og flere andre internationale organisationer bliver militærnægtere og systemkritikere som Sami og deres familier udsat for grufulde hævnakter, når de vender tilbage til deres fødeland. Bortførelser, afpresning, tortur, mord.

Danmark er således det eneste land i Europa til at sende flygtninge tilbage til Syrien.

- Jeg vil ikke sige ordene. Men jeg frygter, hvad soldaterne og militserne gør ved mine døtre. Om de kommer og tager dem, og vi aldrig ser dem igen. Om de tager min dreng. Min kone. Og mig. De kan finde på det hele, siger Sami og kigger ned.

I Syrien måtte han flygte fra militæret og de lokale militser, som jagtede ham og de andre demonstranter mod Bashars styre, som de ikke fik ram på med geværild. Flere af hans venner blev bortført og udsat for tortur. En af dem advarede Sami om, at han var den næste i køen. Den næste til at forsvinde.Så Sami flygtede til Danmark. Endte i Aabenraa.

I dag er Sami så lokal, at han siger “seis” i stedet for “seks”. Og “sau” i stedet for “sover”. Sønderjyske gloser talt igennem en syrisk flygtnings sætninger.

På jobbet hos Danfoss bliver han set, som det han er:

- Sami er en stabil og trofast medarbejder og en rar mand. Der er ikke meget sygefravær og han er villig til at lære nye ting. Det er også derfor, at Sami har flere nøglepositioner hos os, siger Johnny Faurskov, værkfører på Danfoss i Gråsten.

Han forstår ikke, at Sami og hans familie står til at blive sendt ud af Danmark.

- Det er ikke menneskeligt, den måde det bliver gjort på. Man tager ikke hensyn til noget, siger han.

Hos Danfoss står ledelsen også undrende tilbage.

- Vi har i længere tid haft utrolig svært ved at finde egnede produktionsmedarbejdere, og har bl.a. brugt en del ressourcer på at finde de rette medarbejdere blandt syriske flygtninge, opkvalificeret dem fagligt, socialt og kulturelt i samarbejde med Sønderborg Kommune og flere andre lokale virksomheder, siger Burkhard Winski, HR-leder hos Danfoss’ hovedkontor.

Han kan ikke udtale sig om enkeltsager, men understreger, at flygtninge som Sami har en vigtig rolle hos Danfoss.

- Når man beslutter at udvise velfungerende flygtninge, der er i arbejde, medfører det ofte omkostninger for virksomhederne. Det er besværligt, dyrt og en stor udfordring at finde nye, kvalificerede medarbejdere, siger Burkhard Winski.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye siger Fagbladet, at han ikke ønsker at gå ind i konkrete sager.

- Det er Udlændingestyrelsen og derefter det uafhængige Flygtningenævn med en dommer for bordenden, der afgør, om folk har behov for beskyttelse i Danmark. Jeg stoler naturligvis på deres vurdering, siger Mattias Tesfaye.

Tilbage står Sami Al-Dyab og hans familie og venter.

Den 1. februar skal deres sag for Flygtningenævnet.

Hvis de ikke får medhold, bliver familien tvunget til at flytte ind i et af de udrejsecenter, hvor forholdene flere gange i medierne er blevet beskrevet som en form for fængsel.Her skal de bo indtil de kan forlade Danmark. Ingen i familien må fortsætte deres liv, som de kender det nu.

Sønnen Mohammad og datteren Jouri på 13 og 17 år skal stoppe i dansk skole og til fodbold i den lokale idrætsklub. Datteren Esraa på 20 år skal stoppe i gymnasiet og sit fritidsjob. Den ældste datter, Aalaa på 24 år, skal stoppe på Syddansk Universitet, hvor hun netop er begyndt at læse til civilingeniør i robotteknologi. Og sønnen Ashraf på 20 år bliver alene tilbage i Danmark uden sin familie.

Sami og hans kone må sælge huset, han må forlade sit job og sætte sig til at vente på, at Danmark og Syrien indgår en diplomatisk aftale om at modtage hjemsendte flygtninge - en proces, der allerede har taget flere år.

Indtil da vil deres liv stå på pause. Og bliver de sendt tilbage til Syrien, frygter de fremtiden endnu mere.Men Sami selv tror ikke på, det ender så galt.

- Jeg tror på Danmark, på demokrati, på det her land. Når danskerne hører min historie, vil de sige fra og hjælpe os til at blive. Det er jeg sikker på, siger han.

- Det er jeg sikker på.