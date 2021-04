Har opkrævet 162.000.000 i ubetalte afgifter

Skattestyrelsen har gennem en periode på seks år opkrævet 162 millioner kroner i ubetalte afgifter på tobaksvarer.

Det oplyser de i en pressemeddelelse sendt til Ekstra Bladet, hvor de fortæller, at de gennem de siden 2015 har skruet op for kontrolindsatsen mod smugling og illegal handel af tobaksvarer.

- Vi er blevet bedre og bedre til at finde frem til de personer og virksomheder, der ikke overholder reglerne, og der er rigeligt at komme efter. Det er på én og samme tid både opløftende og nedslående. For selvom vores kontroller er blevet mere effektive, så må vi konstatere, at der fortsat er store problemer med ubetalte tobaksafgifter, siger underdirektør i Skattestyrelsen Anne Sofie Hedemann.

I 2020 lavede styrelsen lige i underkanten af 280 kontroller, hvor man i 61 procent af tilfældene fandt illegal tobak. Det er næsten en fordobling på den seksårige periode, hvor man i 2015 fandt illegal tobak i 33 procent af i alt 159 kontroller.

Skattestyrelsens indsats er primært rettet kiosker, butikker, vandpibecafeer, grossister og importører. Der er siden 2015 udført 1200 kontroller, hvor cigaretter og røgtobak, primært vandpibetobak, udgør 99 procent af den samlede afgiftopkrævning med henholdsvis 91 og 70 millioner kroner.

Den sidste ene procent kommer fra blandt andet skrå, cigarer, cerutter og cigaretpapir.

Artiklen fortsætter under billedet...

Anne Sofie Hedemann fortæller, at Skattestyrelsen har intensiveret kontrollen. Foto: Skattestyrelsen

Specielt i 2020 har Skattestyrelsen intensiveret kontrollen, da en lille del af tobaksbranchen har forsøgt at sælge cigaretter til en kunstig lav pris efter en større afgiftstigning, der trådte i kraft 1. april 2020.

- Der er mange, der forsøger at undgå afgiftsbetalingen, og det er alt fra småbeløb til store summer. Smugling og illegal handel med tobaksvarer medfører ikke alene et stort tab for staten. Det undergraver også tilliden til skattesystemet og giver grobund for organiseret snyd og svindel, siger Anne Sofie Hedemann.

Den intensiverede kontrol blev varslet sidste år, da det kom frem, at stadig blev solgt cigaretter 'gamle' og billigere priser.

Afgiften på cigaretter er lige nu sat til igen at stige i januar 2022.

Se flere billeder af den illegale tobak, der er blevet konfiskeret herunder:

Foto: Skattestyrelsen

Foto: Skattestyrelsen