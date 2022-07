Har Vestens frygt været ubegrundet, eller har Putin misset en gylden mulighed for at lægge pres på Europa?

Der er igen åbnet for gasforsyningen via Nord Stream 1, efter det statejede russiske gasselskab Gazprom er færdige med ti dages vedligeholdelse.

Europa holdt vejret, fordi man frygtede, at Putin ikke ville genåbne for den vigtige gasforsyning til Europa på grund af krigen i Ukraine, som blandt andet har ført en række sanktioner fra EU mod Rusland med sig.

Men har Vestens frygt været ubegrundet, eller har Putin misset en gylden mulighed for at lægge pres på Europa?

Nord Stream 1 er en 1224 kilometer lang gasrørledning, som løber fra Rusland til Tyskland under Østersøen. Foto: John Macdougall/Ritzau Scanpix

- Vi betaler en høj pris

Frygten var ikke ubegrundet. Russerne kan bruge gasledningen til at presse Vesten og gør det også, lyder det fra Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- Men det betyder ikke, at Rusland bare vil kaste sig ud i en energikrig. Overhovedet ikke. Jeg tror, de er uafklarede.

Ifølge seniorforskeren vil russerne stadig gerne holde fast i det europæiske marked, selvom Putin flere gange presser på med, at 'de bare kan finde andre markeder til gassen.'

- Vi skal huske på, at det her er et godt marked for Rusland. Vi betaler en høj pris, og vi betaler til tiden. Det gør også ondt på Rusland, at de har mistet så store beløb på det her, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Ifølge Ruslandsekspert Flemming Splidsboel Hansen vil Rusland stadig gerne holde fast i det europæiske marked. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Dårlig idé for Putin

Han bakkes op af Mogens Rüdiger, der er lektor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, som mener, at det er et økonomisk valg fra russisk side at genåbne.

- Jeg synes ikke, han har misset en gylden mulighed. Det er et spil og begge parter bruger gassen som politisk våben, siger han.

- Det ville efter min vurdering være en dårlig idé for Rusland på langt sigt, hvis det endte med, at Vesten helt løsrev sig fra russisk gas. Gassen udgør en pæn del af den russiske indtægt og økonomi.

- En anden grund til, at Putin åbner for gassen til Europa, kan også være, at han ikke kan afsætte mere til Kina og andre asiatiske lande.

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen er det muligvis et forsøg fra russisk side på at genetablere forhold til Vesten at åbne for gassen nu.

- Jeg opfatter det, som fylder i de russiske medier nu, som et forsøg på at fortælle deres egne vælgere, at der er nogle, der har det 'hårdere end dem', og at det er 'Vesten, der har besluttet, at der skulle være en økonomisk krig sideløbende'.

Det er også ifølge Ruslandseksperten et forsøg på at åbne for forhandlinger igen.

- Det ville i sidste ende være endnu værre for Rusland, hvis Vesten helt løsrev sig fra russisk gas, især hvis de har et mål på sigt om muligvis at genetablere nogle forbindelser til Vesten.

