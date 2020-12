Har ramt bristepunktet - og det bliver værre

I USA melder flere stater om, at deres hospitaler har ramt bristepunktet. Og eksperterne frygter, at de kommende uger bliver endnu værre

De seneste dage er over 200.000 amerikanere testet positive for coronavirus.

Coronavirus-pandemien raser i Gud eget land, og det kan mærkes på hospitalerne. Flere delstater er presset til bristepunktet, og siden 1. oktober er antallet af indlæggelser tredobbelt i USA, skriver The Atlantic.

I alt er mere Herunder kan du se et kort over en række af de amerikanske stater, hvor der rapporteres om massive problemer.

Det skal dog understreges, at det hele ikke handler om covid-19, men virussen får det til at tippe.

Task Force-koordinator Deborah Birx fortalte søndag, at 80-90 procent af kapaciteten normalt er i brug i løbet af vinteren, men med ekstra 20-25 procent covid-patienter, så falder korthuset.

Bliver værre

Ifølge direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, er amerikanerne dog ikke over det værste endnu.

- Konsekvenserne af Thanksgiving er her endda ikke endnu. Så vi har dette svimlende antal nye sager og hospitalsindlæggelser, før vi rammer den fulde belastning af Thanksgiving-ferien, siger Anthony Fauci.

Flere eksperter har peget på, at USA vil opleve en stor stigning i antallet af smittede, indlagte og døde i en periode efter Thanksgiving, hvor millionvis af amerikanere mødes med familien.

Foto: Go Nakamura/Ritzau Scanpix

Ligesom i Europa og resten af verden er det især det kolde vejr og de mange mennesker indendørs, der får den største del af skylden for anden bølgen.

I alt har USA haft mere end 15 millioner smittede med coronavirus, mens antallet af døde nærmer sig 300.000.

