Har stået tom i 15 år: Møde kan vække kontroversiel grund til live

Ground 69. Magtvej 69.

Den tomme grund på Jagtvej 69 i København har gennem årene haft mange navne, der alle trækker tråde til de voldsomme begivenheder, som udspillede sig der i begyndelsen af marts 2007.

Spoler man tiden præcis 15 år tilbage var adressen på Nørrebro centrum for nogle af de mest brutale gadekampe, der er set på dansk jord i moderne tid.

Men siden nedrivningen af Ungdomshuset har grunden stået tom. 2022 kan dog blive året, hvor der endelig sker noget på den kontroversielle adresse.

Artiklen forsætter under billedet ...

En nedrivningsmaskine slog om morgenen på slaget otte 5. marts 2007 det første hul i Ungdomshuset på Jagtvej i København. Foto: Kristian Linnemann/Ritzau Scanpix

I dialog med kommunen

I december 2021 kunne ejeren af grunden, Carsten Houtved, direktør for Udviklingsselskabet af 2010 Aps, nemlig afsløre over for Jyllands-Posten, at der var et 'nyudviklet projekt' på tegnebrættet.

Over for Ekstra Bladet lyder det noget mere kortfattet:

- Det eneste, jeg kan sige, er, at vi har nogle overvejelser omkring et projekt på grunden derinde. Det skal vi have en dialog med kommune om her en gang i år. Men der ligger ikke nogen tilkendegivelser hverken fra vores eller kommunens side om, hvad det er for et projekt, der skal være derinde. Det er en drøftelse, der foregår.

Det er langt fra første gang, at det har været lige ved og næsten med at få bygget på grunden. I 2018 lød det eksempelvis fra politisk side, at der skulle opføres et monument på Jagtvej 69.

i 2020 lød det så i et interview med Ugeavisen fra Carsten Houtved, at man ville bygge butikker og ungdomsboliger. Det projekt løb også ud i sandet.

- Du har ejet grunden siden 2010. Kan du gøre mig klogere på, hvorfor det er så svært at få bygget på den?

- Det har jeg ikke lyst til at drøfte. Vi kører en dialog med kommunen, og så vi tager den den vej rundt, siger Carsten Houtved.

Hos Miljø og Teknik-forvaltningen i Københavns Kommune lyder det, 'at der aktuelt ikke er nogen konkrete planer for bebyggelse på grunden'.