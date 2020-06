Har tabt sutten - og danskernes opbakning

Bwalya Sørensen har på få dage formået at vende total medvind for sig selv og sin 'sag' til gigantisk modvind

En sort kvinde i kulørte gevandter har med trusler, hadefulde kampråb, ulovlig omgang med indsamlede midler og regler for raceadskillelse under sine demonstrationer formået at parkere sig selv på holdepladsen for de mest udskældte i Danmark netop nu.

53-årige Bwalya Sørensen og Black Lives Matter Denmark (BLM), som Bwalya er forperson for, havde ellers kæmpe momentum i kølvandet på afroamerikaneren George Floyds brutale død 25. maj og har vist, at de kan mobilisere enorm opbakning til deres sag på kort tid. For eksempel var mere end 15.000 mennesker samlet til demonstration i København i søndag. Alt det er ved at blive tabt på gulvet, og under en demonstration i Odense onsdag aften kaldte flere fremmødte demonstranter hende 'vanvittig'.

To år på asylcenter

Men hvem er den kvinde, der på få dage har formået at splitte en så stor popularitet til atomer?

53-årige Bwalya Sørensen er født i Zambia i Afrika. Som 12-årig kom hun til Europa, og da hun fyldte 18 år, ankom hun til Danmark. Her tilbragte hun, fortæller hun, to år på et asylcenter. Det fortæller hun i bogen 'Civic Activism and Solidarity Movements: Contending with Populism'.

I dag bor hun i Albertslund med sin mand, som hun har børn med.

Bedt om at starte

På trods af en lang 'karriere' inden for politisk aktivisme er hun et relativt ubeskrevet blad. Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Bwalya Sørensen, så hun selv kunne hjælpe med at udfylde hullerne, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Under flygtningekrisen i 2015 bliver hun nævnt som en del af Venligboerne.

Og det er - ifølge hende selv - Black Lives Matter i USA, der kontakter hende i 2016 og beder hende starte et dansk 'chapter'. Dette kan ikke bekræftes fra hovedorganisationen i USA,og ifølge deres hjemmeside findes der kun 'chapters' internt i USA.

Et godt varemærke

Bwalya Sørensen mener, at BLM står for 'fællesskab'.

- Hvis vi gør tingene sammen, er vi stærkere, siger hun i bogen 'Civic Activism and Solidarity Movements: Contending with Populism'.

Ifølge avisen Information har Bwalya Sørensen sagt, at hun benytter Black Lives Matter, fordi det er 'et varemærke, folk kender og reagerer på'.

- Men dem, jeg hjælper mest, er folk i fængsel, og de er arabere. Det kunne lige så godt hedde Brown Lives Matter, citerer Information hende for at sige.

Forfulgt af Paludan

Bwalyas diametrale politisk modsætning, Rasmus Paludan, modtog i april 2019 (stadfæstet i juli 2019, red.) en dom og 14 dages betinget fængsel for brud på racismeparagraffen, fordi han havde chikaneret Bwalya Sørensen og uploadet videoer til YouTube, hvor han svinede hende og andre afrikanere til.

Bland andet sagde Paludan:

'Når man som Bwalya Sørensen og de fleste negere i Sydafrika ikke er begavede nok til at kunne se, hvordan tingene rent faktisk forholder sig, så er det meget nemmere kun at se i sort/hvid og give skylden til de hvide. Selvfølgelig fordi vi ved, at IQ70-personerne, altså personer fra lav-IQ-befolkningsgrupper, ikke magter at styre en nation, fordi de simpelthen ikke evner det. Deres kognitive funktionsniveau er for lavt til, at de kan styre en nation.'

Overfaldsalarm

Inden dommen havde Bwalya Sørensen i flere år følt sig chikaneret af Paludan, som gentagne gange har demonstreret foran hendes hjem. Derfor har hun fået udleveret en overfaldsalarm og ville gerne have et polititilhold mod Paludan. Noget, der dog blev afvist.

Men som hendes dundertaler under de mange nylige demonstrationer også har vist, er Bwalya Sørensen ikke bleg for selv at dele en verbal lussing ud til folk, som hun er uenig med.

Blandt andet har hun kaldt Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, for 'din sataniske, betændte slange! Din klamme nazilort!' på sociale medier. Sørensen forsvarede det med, at opslaget var privat, og det var aldrig meningen, at Vermund skulle se det.

Sådan smadrede hun opbakningen

Hun havde vind i sejlene, men nu er Bwalya Sørensen kastet ud i et gedigent stormvejr. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

De kritiske briller på Black Lives Matter Denmark blev i første omgang pudset, da Bwalya Sørensen under demonstrationen i København i sidste uge skrålede til de fremmødte demonstranter, at hun ville sætte Pernille Vermund, Inger Støjberg og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye bag lås og slå ('Lock him up').

Men det skulle blot vise sig at være første bump på vejen for Bwalya.

Civil ulydighed

Få dage efter kom hun i fedtefadet, fordi hun havde en lidt for kreativ omgang med en pengeindsamling, der skulle støtte BLM's arbejde. Bwalya havde ikke anmeldt indsamlingen til Indsamlingsnævnet - og dermed er den ulovlig, hvilket Bwalya ifølge hende selv udmærket var klar over.

- Det er sådan, civil ulydighed ser ud, sagde Bwalya i et interview med Radio4.

Hun kan dog ikke svare på, hvordan de indsamlede penge skal kanaliseres til hovedorganisationen i USA.

Race-opdelt demonstration

Og så kom sagen om race-adskillelse under hendes demonstrationer. Hvor hvide skulle trække sig tilbage, så sorte kunne stå forrest i forsamlingen.

'Nogle slagord er ikke for jer. Ikke alt er for hvide mennesker - heller ikke dem, der er mødt op i solidaritet. At blive kvalt og skudt er ikke ting, der sker for hvide mennesker i lige så høj grad, som de sker for sorte mennesker,' stod der.

Efterfølgende har Bwalya Sørensen sagt til DR's P1, at hun intet havde med retningslinjerne at gøre. Det var nogle udenforstående, der havde lagt det på Instagram i BLM's navn.

Hvide forstår ikke

Ikke desto mindre forsvarede hun ved en demonstration i Odense onsdag aften, at hvide og sorte ikke skulle stå sammen:

- Jeg har bedt om, at sorte mennesker kunne komme op foran scenen. Der er nogle ting, jeg adresserer, som handler om de sorte. Derfor vil jeg have dem herop.

- Jeg er gift med en hvid mand, og jeg har haft en anden hvid kæreste. Jeg elsker mine hvide venner og min hvide familie, men de ved ikke, hvordan det er at være sort. Det er ligesom at have født et barn. Du kan kun tale med om fødsler, hvis du selv har født, brøler Bwalya som forklaring på den sort-hvide opdeling.

Amnesty er racister

I Aalborg fik fru Sørensen aflyst en demonstration, der var planlagt af Amnesty International, der germe ville samarbejde med Blacks Lives Matter Denmark. Bwalya Sørensen beskyldte Amnesty International for at stjæle dagsordenen og sagde at Black Lives Matter Denmark aldrig kunne arrangere en demonstration sammen med dem, fordi 'Amnesty kun har hvide ansat', samtidig med at hun beskyldte dem for at lyve og for racisme.