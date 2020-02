Har ventet i syv år på svar: Politikere holder Else og John hen

Else og John Rønsholt har ventet i årevis på at finde ud af, om de bliver nødt til at forlade deres hjem for at gøre plads til en ny jernbanestrækning

- Det påvirker os dybt det her, siger 70-årige Else Rønsholt til Ekstra Bladet.

Else Rønsholt og hendes mand, John, er blandt de danskere, som i flere år har ventet på at finde ud af, om der skal bygges nye jernbaneforbindelser i deres nærområde som et led i aftalen om Togfonden.

Else og John bor nemlig i landsbyen Daugård lige ud til Vejle Fjord. Her er det meningen, at der skal bygges en togbro- eller tunnel. Noget, som kan få store konsekvenser for ægteparrets boligsituation.

- Vi kan jo risikere at skulle forlade vores hjem, fortæller Else Rønsholt.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...



Hvad er Togfonden? Togfonden DK er en aftale, som blev indgået i 2014 af Socialdemokratiet, De Radikale, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten. Aftalen inkluderer blandt andet en bro eller tunnel over Vejle Fjord, en bane over Vestfyn, en bane til Billund, en bane mellem Hovedgård og Hasselager og elektrificering af de fleste togstrækninger. Et af de store mål med fonden er at sørge for, at der kun er en times transport mellem landets største byer, det vil sige København-Odense, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg. Togfonden skal i første omgang finansieres af indtægter fra beskatning af olien i Nordsøen, blev det vedtaget i aftalen. Der har dog flere gange været problemer med finansieringen af fonden, blandt andet på grund af faldende oliepriser. På Facebook findes flere grupper og sider med tusinder af medlemmer og følgere, som er imod fonden. Mange fordi de bekymrer sig om miljøet eller naturen, eller fordi også de risikerer at skulle bo tæt på en jernbane eller blive eksproprieret. Vis mere Luk

I foråret 2019 blev planerne om togbroen over Vejle Fjord lagt i graven, da Dansk Folkeparti trak sin støtte til projektet.

Men Else og John nåede dårligt at finde champagnen frem. Med indtrædelsen af den socialdemokratiske regering efter folketingsvalget i sommer blev projektet nemlig genoplivet, og huset, de selv har bygget, var endnu engang i fare.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Ægeparret håber, at de kan få lov til at blive gamle sammen i deres hjem. Foto: Anders Brohus

Det er især uvidenheden om, hvorvidt togbroen vil blive bygget eller ej - og ikke mindst hvornår - som slider på Else og John.

- Hvad sker der i morgen? Hvor er vi om et år? Vi ved det ikke, siger Else Rønsholt og tilføjer, at hun og hendes mand efterhånden ikke ved, hvad der vil være værst:

At skulle flytte fra hjemmet, hvor de har planlagt at leve resten af deres dage, eller at få en togbro i baghaven?

Se også: Staten spilder millioner på fejlopkøb af huse

Også familiens gård, hvor John er født, risikerer at blive påvirket, hvis togbroen bliver bygget.

- Johns familie har ejet den gård siden 1902, og nu bor en af vores sønner der. Men han risikerer jo også at blive eksproprieret, sukker Else Rønsholt.

Artiklen fortsætter efter grafikken ...



Den røde linje illustrerer togbroen- eller tunnellen, som skal bygges som en del af aftalen om Togfonden. Den hvide linje viser, hvor jernbanen ligger i dag. Grafik: Ekstra Bladet

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med transportminister Benny Engelbrecht. Han har ikke ønsket at stille op, men har i stedet sendt et mail-svar.

'Jeg kan godt forstå frustrationen over, at der ikke allerede er truffet en beslutning. Det er derfor også min målsætning, i modsætning til den tidligere regering, at indgå en bred aftale, som kan skabe ro om fremtidens infrastrukturinvesteringer, så borgerne ved, hvad de kan regne med,' skriver han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Det vides endnu ikke, hvornår forbindelsen vil blive bygget. Else Rønsholt er træt af at vente på svar. Foto: Anders Brohus

'I forhold til selve projektet om en bane på tværs af Vejle Fjord, så bakker regeringen fortsat op om målsætningerne i Togfonden DK, herunder målsætningen om hurtigere tog imellem de største danske byer. I det lys er en ny bane på tværs af Vejle Fjord et vigtigt element, som vil indgå i de kommende drøftelser af en langsigtet infrastrukturplan. Regeringen har dog ikke taget stilling til, om en bane skal anlægges som bro eller tunnel.'

Se også: Gakgak i Jylland: Tre milliarder for at spare seks minutter

Else Rønsholt har dog ingen planer om at give op i kampen mod togbroen.

- Jeg kæmpede mod en togbro tilbage i 90'erne, og jeg kæmper mod den nu, slår hun fast.