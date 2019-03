Harald Blåtands borg genrejses

Trelleborg har modtaget 15 millioner, og nu vil de genrejse en del af den over 1000 år gamle fæstning

Vikingeborgen Trelleborg er over 1000 år gammel, og der er langt fra fordums stolthed, til hvordan den ser ud i dag. Men efter museet har modtaget 15 millioner i donation fra Augustinus Fonden, kan de gå i gang med et genrejse en del af Harald Blåtands gamle vikingeborg.

Museumchef på Trelleborg, Anne-Christine Larsen, fortæller, at der skal bruges mellem 30 og 35 millioner for fuldføre projektet.

Der skal ikke bygges en hel borg, men blot en kvart.

- Vi er så snusfornurtige og tænker også på det fremtidige drift og vedligehold, og jeg tror at publikum kan få en ret fed oplevelse med en kvart borg, for det er store dimensioner, vi taler om, siger hun til Ekstra Bladet.

Når vikingeborgen bliver genskabt, bliver det i fuld størrelse med blandt andet befæstningsværk og voldgrav.

- Vi laver et udsnit, hvor man ser borgen med port og et stykke af pallisaden på hver side og to langhuse. På sigt vil vi gerne konstruere en kvart borg, så vi går i gang lidt af gangen, og det kan vi sagtens, fortæller Anne-Christine Larsen.

Planen er at genopbygge den del af borgen, der ligger længst væk fra museumsbygningen. Foto: Foto: Ny Trelleborg/Slagelse Kommune

Efter planen kommer pallisaden på borgen til at se ud som på billedet. Foto: Foto: Ny Trelleborg/Slagelse Kommune

Udover en kvart vikingeborg vil Trelleborg udbygge det museum, der allerede ligger i forbindelse med vikingeborgen, og så vil de lave en virtual reality-oplevelse på fæstningen.

- Man kan gå ud midt i borgen og stå i borggården og se, hvordan husene og palisaden er bygget. Man kan også stå i forgården og se skibene sejle ned af de to åer, der omkranser Trelleborg, og man kan se krigere, der kæmper og så videre, fortæller Anne-Christine Larsen.

- Vi er jo en borg, så vi vil gerne give publikum en topoplevelse af at være på en borg i vikingetiden. Det er de fysiske rammer, vi gerne vil gøre meget bedre, så publikum får en bedre oplevelse af at træde ind i vinketiden.

De 15 millioner, som museet indtil videre har modtaget, skal udelukkende gå til at begynde genrejsningen af borgen. Målet er, at en del af den genrejste borg skal stå færdig i 2022.