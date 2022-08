Harald Nyborg trækker produkt tilbage: Ulovligt at sælge i Danmark

Efter Ekstra Bladets konfrontation har Harald Nyborg nu trukket en nødlader til el-biler midlertidigt tilbage, da den er ulovlig at sælge i Danmark

Harald Nyborg har pillet en særlig nødlader til el-biler ned fra hylderne i dets varehuse samt fjernet den på hjemmesiden, efter Ekstra Bladet konfronterede dem.

Ud fra produktets informationer er den nemlig ulovlig at sælge i Danmark, ifølge Sikkerhedsstyrelsen.

Reagerede prompte

Da Ekstra Bladet torsdag eftermiddag forsøgte at komme i kontakt med en ansvarshavende hos Harald Nyborg, blev vi i stedet henvist til at sende en mail.

Kort tid efter mailen var sendt, ændrede Harald Nyborg oplysningerne på nødladeren, så den ikke længere fremgik ulovlig at sælge.

Harald Nyborg ændrede '16A' til '6A' ved produktets navn og i specifikationerne, efter Ekstra Bladet konfronterede dem. Foto: Skærmbillede

De havde dog ikke ændret oplysningerne alle steder på hjemmesiden, hvilket jeg vender tilbage til lige straks.

Alt for kraftig

I Danmark må man ikke sælge nødladere til el-biler, der kan indstilles til at trække mere end seks ampere, hvis de kan sættes direkte i en stikkontakt.

Det skyldes, at danske stikkontakter kun kan holde til en belastning på seks ampere i en længerevarende periode.

Og den nødlader, som Harald Nyborg nu har trukket tilbage, kunne nemlig indstilles til 16 ampere

Netop den detalje fremgik dog stadig af produktets manual, der stadig var tilgængelig på Harald Nyborgs hjemmeside.

Foto: Skærmbillede

Som skærmbilledet herover illustrerer, står der nemlig stadig '16A.'.

Linket til produktet var dog heller ikke blevet ændret, og her stod der ligeledes stadig '16a,' som skærmbilledet herunder viser.

Foto: Skærmbillede

Forvirring hos Harald Nyborg

Fredag eftermiddag svarede Harald Nyborgs administrerende direktør, Arne Gerlyng-Hansen, så på Ekstra Bladets henvendelse.

I en mail forklarer han, at deres danske leverandør af nødladeren har være i dialog med Sikkerhedsstyrelsen, og sagen blev afsluttet 5. april.

'Som det fremgår af brevet, har leverandøren ændret produktet efter Sikkerhedsstyrelsens anbefalinger, således at alle efterfølgende leverancer til Harald Nyborg opfylder disse krav,' skriver han i mailen, der har det omtalte brev vedhæftet.

Men ifølge Arne Gerlyng-Hansen, anede Harald Nyborg ikke, at leverandøren havde været i dialog med Sikkerhedsstyrelsen om nødladeren. De blev først bekendt med det, efter Ekstra Bladets henvendelse.

'Umiddelbart efter modtagelsen af din mail i går ændrede vi beskrivelsen af produktet på vor hjemmeside.'

'For at sikre at beskrivelsen af produktet på emballagen ligeledes er retvisende, har vi iværksat en kontrol heraf og derfor midlertidigt stoppet salget i vore forretninger og på vor hjemmeside,' skriver han til sidst i mailen.

Og ganske rigtigt kan man ikke længere finde produktet på Harald Nyborgs hjemmeside.

Ekstra Bladet ville gerne have stillet Arne Gerlyng-Hansen en række opfølgende spørgsmål, men han er ikke vendt tilbage.

Kan være farlig at bruge

Nødladeren er karakteriseret ved, at den kan oplade en elbil direkte fra en stikkontakt. Det er også årsagen til, at den betegnes som en 'nødlader,' fordi den ikke skal bruges som den primære oplader til elbilen.

Men det kan altså være rigtig farligt, hvis man bruger en nødlader, der er indstillet til mere end seks ampere i en dansk stikkontakt.

Faren opstår, fordi mange el-installationer ikke kan holde til den store og langvarige belastning. Det fortæller Mads Aarup, der er talsperson for Forenede Danske Elbillister, og også selv er uddannet civilingeniør.

Han forklarer, at der som regel ikke er noget problem, hvis stikkontakten går direkte tilbage til eltavlen, men hvis den eksempelvis er forbundet med en loftslampe og en vaskemaskine, så opstår brandfaren.

- Så kan du pludselig starte en brand bag ved vaskemaskinen ved at oplade din elbil ude i garagen, siger Mads Aarup.

- Det er ikke fordi, vi ustandseligt hører om brande på grund af opladere. Problemet er ikke i elbilen og heller i nødladeren, hvadenten den må sælges i Danmark eller ej. Problemet opstår i huset, fordi installationerne ikke er lavet til langvarig hård belastning. Og mange mennesker forstår nok ikke, hvor farligt det kan være.