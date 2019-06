Hard Rock har tabt 50 mio. - nu skal kunderne have guldburger

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Mens den verdensomspændende burger-koncern Hard Rock er ude i et økonomisk stormvejr i Danmark, forsøger kæden nu at hente kunder ved bogstavelig talt at fylde guld i halsen på dem.

To dage efter, at Hard Rock Danmark offentliggjorde et underskud på ti millioner kroner i Danmark, blev en guldburger således introduceret. 14. juni var det 48 år siden, at dørene blev åbnet til den første restaurant.

- Hvis man skal være ærlig, handler det om, at verden ændrer sig, og det her er et forsøg på at sætte dagsordenen. Vi laver nogle tiltage for at forny os, siger Nick Pedersen, general manager, Hard Rock Danmark.

50 millioner tabt

Og man må sige, at der er behov for, at kunderne bliver mere stabile. I Danmark er det nemlig gået stærkt ned ad bakke gennem de seneste år.

Ekstra Bladet har gennemgået den danske afdelings regnskaber, der afslører, at selskabet siden 2015 har tabt 50 millioner kroner. Økonomien er nu så ringe, at egenkapitalen er i minus med knap fem millioner kroner, hvilket betyder, at selskabet er afhængigt af en økonomisk indsprøjtning.

Men ifølge Nick Pedersen skyldes de massive tab, at restauranten i København flyttede fra Tivoli til Rådhuspladsen, hvor den har været gemt bag Metrobyggeriet.

- Vi er gået ind i en svær periode. Planen har hele tiden været, at Metro-byggeriet ville være op ad bakke. Så allerede inden vi flyttede fra Tivoli til Rådhuspladsen, havde vi fået en godkendelse af, at vi ville få kapital, indtil pladsen bliver åbnet, og Metroen kommer på banen.

Ind med pop

- Men vil det sige, at Metro-byggeriet har hele skylden for tabene?

- Ja. Allerede første kvartal i år var vi en million over budget. Vi har hele tiden vidst, at det ville være en udfordring med Metro-byggeriet, siger han.

- Nu hvor muren er fjernet, har vi mærket, at hele forretningen er på vej op igen. Det er nok ikke ensbetydende med, at vi rammer nul i år, men det kommer tæt. Og i 2020 skal vi have overskud.

Guldburgeren kommer til at koste 220 kroner, og den bliver en fast del menuen, der i fremtiden kan nydes i andre toner end den obligatoriske rock.

- Vi går lidt væk fra den gamle Harley Davidson-Rolling Stones-type til at være mere med på noderne. Vi har lavet tiltag for at forbedre musikken.

- Nu kan der også komme pop og andet godt fra kassen, siger Nick Pedersen.

Han garanterer samtidig, at de 24 karat guld ikke ødelægger helbredet:

- Det er guld, der speciallavet til madlavning. Det bruges også af konditorer, siger han, inden han indrømmer, at der også er en marketingsstrategi i guldet:

- I dag taler man om, at det skal være 'instagramable' – der skal være noget at tage billeder af. Tanken er, at der skal være noget, som sparker røv. Og det er vigtigt, at vi har noget på menuen, som kan interessere alle. Verden er sådan, at hvis man ikke skiller sig ud, kan det være svært.