Harley-Davidson ramt hårdt af brugte Harley'er

Den amerikanske motorcykelproducent Harley-Davidson er ramt af et marked, hvor selskabets brugte motorcykler er langt mere populære end nyproducerede.

Det skriver Reuters, der beretter, at flere forhandlere har oplyst, at mærkets brugte motorcykler er tre gange så populære.

Og lige nu vurderes det, at der er tre million usolgte motorcykler på lagre i USA, og siden 2014 vurderes salget af nye motorcykler at være faldet 40 procent.

Største konkurrent er Harley

Ifølge en analytiker er Harley-Davidsons største konkurrent sig selv i brugt udgave.

De brugte motorcykler er billige end de nye, og derfor er de mere attraktive. Men det vil selskabet forsøge at gøre noget ved.

Konkret vil det lave et program, hvor Harley vil certificere motorcykler, der er op til fem år gamle, eller som har kørt 40234 kilometer. På den måde mener selskabet at kunne tiltrække et yngre publikum, som kan få en billigere motorcykel til at starte med. Hvorefter de gerne skulle investere i en ny.

Programmet bliver lanceret i april, og 300 forhandlere har vist interesse.