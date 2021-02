Harry og Meghan bekræfter: Færdige som royale

Den nu tidligere prins Harry og hertuginde Meghan er færdige som royale.

Det har parret bekræftet over for Buckingham Palace, meddeler det britiske hof fredag.

'The duke og duchess of Sussex har bekræftet over for hendes majestæt dronningen, at de træder tilbage fra arbejdet i den royale familie, da det ikke er muligt at fortsætte med forpligtelserne sammen med et offentligt liv,' skriver hoffet.

'Selvom alle er kede af deres beslutning, forbliver de en del af den elskede famillie.'

For lidt mere end et år siden kom det frem, at de to frasagde sig deres apanage og titler. I den forbindelse sagde dronning Elizabeth i en udtalelse:

'Efter mange måneders samtale og diskussioner er jeg glad for at meddele, at vi har fundet en konstruktiv og støttende fremtid for mit barnebarn og hans familie. Harry, Meghan og Archie vil altid være elskede medlemmer af min familie.'

Men nu har de altså frasagt sig deres royale forpligtelser fuldstændigt. Beslutningen bliver meldt ud kort tid efter, at det er kommet frem, at parret venter barn nummer to.