Hash flyder i danske fængsler

Det er langt fra umuligt at smugle hash eller andre former for cannabis ind i de danske fængsler. I 2018 blev der i alt beslaglagt 19.700 gram cannabis, viser tal fra Kriminalforsorgen. Til sammenligning blev der i 2017 fundet 18.435 gram, skriver TV2 Nyhederne.

Den indsatte Joachim Brandes forklarer, at den illegale substans kan skjules forskellige steder på kroppen.

- Der er jo nogle steder på din krop, du ikke bliver tjekket. Det kan så være der, du gemmer hashen, siger han til TV2.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, ser et stort behov for at stramme op på kontrollen i arresthusene.

- Man må skærpe sikkerheden i fængslerne, for man er nødt til at sørge for, at folk ikke kan transportere stofferne ind, siger retsordføreren og fortsætter:

- Det er skidt for de indsatte, at de kan holde gang i et misbrug, og i sidste ende er det med til at holde dem fast i kriminaliteten. Det duer ikke, at vi har fængsler, hvor den slags flyder frit.

Direktøren for Kriminalforsorgen Thorkild Fogde forklarer, at man både gør brug af narkohunde og urinprøver for at dæmme op for brugen af cannabis blandt de indsatte. Desuden har alle indsatte i de danske fængsler ret til at blive behandlet for deres misbrugsproblemer.

- Så på en samlet palet af ting synes jeg faktisk, at vi gør rigtig meget, lyder det fra Thorkild Fogde.