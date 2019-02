Hash i ungdommen kan give depression som voksen

Når teenagere ryger en joint eller sætter tænderne i en hashkage, øger de risikoen for en depression senere i livet med 37 procent.

Sådan lyder advarslen i et nyt studie, der er foretaget af Oxford Universitet og McGill Universitet.

- Det er en sårbar periode for hjernens udvikling. Så at udsætte unge teenagere for cannabis er ligesom at forøge risikoen for depressioner, fortæller professor i psykiatri ved Oxford Universitet Andrea Cipriani ifølge The Telegraph.

Hash er over de seneste 30 år blevet stærkere. Forældre bør derfor holde øje med børnenes forhold til hash, mener hun.

- I dag er det ikke som i 1980'er og 1990'erne, hvor THC udgjorde tre procent i en joint. I dag har vi joints med 10, 20, 30 eller endda endnu højere procenter, siger researcher Gabriella Gobbi fra McGill Universitet.

Et andet problem er, at hash ikke kun findes i joints.

- Vi har hash i flere spiselige former i dag. Teenagere køber cookies med forskellige procenter af THC og cannabidiol. De er ikke opmærksomme på, at spiselige sager er forbundet med fare, advarer Gobbi ifølge avisen.

Et hashforbud kan mindske andelen af unge mennesker, som i 20-30 årsalderen får depression, med omkring 7 procent, viser analysen.

Den mentale sundhed hos unge bør derfor prioriteres højere, mener forskerne bag undersøgelsen.

- Antallet af mennesker, som tager cannabis, specielt i den sårbare teenagealder, er meget højt. Jeg synes, det bør prioriteres i den offentlige sundhed, siger Cipriani til The Guardian.

Cipriani tilføjer, at individuelle faktorer som familieforhold og andet livsstress spiller en større rolle for om unge rammes af depression eller ej.

De 23.000 deltagere i undersøgelsen er i alderen fra 18 til 32 år og har røget hash som teenagere.

/ritzau/