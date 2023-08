Hashkrig på Staden: Sådan gør andre lande

Christianitternes oprør mod bandernes hashsalg på fristaden natten til tirsdag har igen sendt debatten om hash i lys lue.

For i dag sidder banderne på en stor del af salget på Christiania, og med det kommer vold, drab og utryghed.

Det er aldrig lykkedes fra politisk side at blive enige om, hvordan man bedst kan håndtere problemerne med det illegale salg. Nogle partier vil ikke ændre lovgivningen, nogle vil afkriminalisere, mens andre vil legalisere.

Men det er heller ikke let, for emnet er langtfra sort og hvidt, men i flere og flere lande har man taget skridt mod mere lempelige tilgange til rusmidlet.

Otte har legaliseret

På verdensplan har otte lande legaliseret cannabis til rekreationelt brug - altså ikke-medicinsk. Det betyder, at det er lovligt at købe til privat forbrug, ligesom der etableres et legalt marked for salget.

Første land til at legalisere var Uruguay i 2013. Siden har Georgien, Sydafrika, Canada, Mexico og Thailand fulgt trop.

I Europa blev Malta det første land til at legalisere cannabis i 2021. I juni stemte et flertal i Luxembourg så for legaliseringen.

Blandt de 50 stater i USA har 23 legaliseret cannabis. Den første stat var Washington i 2012, mens der alene i 2023 har været fire stater, der har vedtaget legalisering.

For nogle lande har legalisering været et forsøg på at komme de ulovlige markeder til livs. Herhjemme bliver det også debatteret heftigt, og det står stadig ikke helt klart, hvordan de kriminelle miljøer helt præcis bliver påvirket. Så sent som i 2021 afviste Rigspolitiet da også i et svar til Folketinget, at en delvis legalisering ville bremse banderne.

Flere modeller

Legalisering er stadig et forholdsvist nyt fænomen på europæisk jord.

- Legalisering er mest et fænomen, man ser omkring USA, Canada og Sydamerika, mens det i Europa mest har været afkriminalisering, man har talt om, for eksempel Portugal-modellen. Men alle modeller er forskellige, og der kan være glidende overgange mellem legalisering og afkriminalisering, siger Mads Uffe Pedersen, der er professor og forsker ved Center for Rusmidler på Aarhus Universitet.

Afkriminalisering handler i stedet om at afkriminalisere selve brugerne af cannabis med henblik på i stedet at behandle.

Portugal blev i 2001 det første land i verden til at afkriminalisere alle former for stoffer. Dermed er det lovligt at være i besiddelse af også hårde stoffer til eget forbrug. Bliver man standset af politiet, får man dermed ikke en straf, men ryger i stedet til samtale ved den såkaldte 'afskrækkelseskommission', hvor fageksperter vil vurdere, om man er afhængig og har brug for behandling.

På verdensplan bliver det lidt mere broget inden for afkriminalisering, eftersom der findes flere modeller. I flere lande bliver man nemlig ikke afkriminaliseret, men man retsforfølger heller ikke nødvendigvis.

I alt har 50 lande en form for afkriminalisering. I Europa tæller det lande som eksempelvis Kroatien, Moldova, Østrig, Slovenien, Belgien, Tjekkiet, Estland og Holland.

Ingen entydige erfaringer

Der er stadig ikke entydige erfaringer fra de lande, der enten har afkriminaliseret eller legaliseret cannabis.

- Hvis man ser på, om forbruget af cannabis er steget i de lande, hvor man har legaliseret det, så er der ikke meget, der tyder på det. Men legalisering er også noget andet for de lande, der bruger den model. De har som regel i forvejen et meget højt forbrug af cannabis, siger Mads Uffe Pedersen.

- I Danmark har vi et betydeligt lavere forbrug, men når forbruget bliver stort, som det også er i København i øvrigt, så kommer diskussionen om legalisering op igen. Men der kan man så diskutere, om forbruget i Danmark, hvor det er forholdsvist begrænset, ikke ville blive større. Det, tror jeg, det vil.

Men Mads Uffe Pedersen ser også andre problemer:

- Det, jeg er mest bange for, er de unge, hvor hjernen ikke er færdigudviklet, og at man i den gruppe vil se en stigning i forbruget.

- Man har også i for eksempel Colorado set problemer med, at flere kører bil med cannabis i blodet. Herhjemme kan det betyde, at unge, som for eksempel er i lære, kører bil i stofpåvirket tilstand og så mister deres læreplads, forklarer han.

