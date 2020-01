Hastemøde om dødbringende virus

Se med, når WHO holder pressemøde klokken 20 om den mystiske virus, der har kostet 17 mennesker livet

Onsdag aften klokken 20 dansk tid forventes verdenssundhedsorganisationen WHO at holde pressemøde om et nyt coronavirus, der har kostet 17 mennesker livet i Kina.

Samtidig oplyser myndighederne nu, at borgere ikke bør forlade byen Wuhan, som virusset menes at være udbrudt fra, og at offentlig transport og udgående tog vil blive lukket ned torsdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Pressemødet afholdes efter, at eksperter fra WHO tidligere på dagen har holdt hastemøde om, hvorvidt det nye virus udgør en international sundhedskrise.

En sådan krise betegnes som 'en ekstraordinær begivenhed, som udgør en folkesundhedsrisiko i andre lande gennem international spredning af sygdommen, og som potentielt kræver et koordineret internationalt svar'.

Hastemødet blev holdt bag lukkede døre i hovedkvarteret i Geneve.

Mindst 470 personer er smittet i Kina, og derudover har der også været tilfælde af virusset i Thailand, Sydkorea, Japan, Taiwan og USA.

I alle tilfælde er der tale om personer, som har været i den kinesiske millionby Wuhan, der anses for arnestedet for den ukendte virus. Udbruddet sættes i forbindelse med et lokalt skaldyrsmarked.

I flere lande verden over er man begyndt at screene passagerer fra Wuhan. Det gælder blandt andet i USA, Australien, Japan, Thailand, Singapore og Sydkorea.

Der findes ingen vaccine mod det nye virus. De smittede har haft symptomer på lungebetændelse med feber, tør hoste og i nogle tilfælde besværet vejrtrækning.