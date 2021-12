Hastet til hospitalet: Mand svært forbrændt

Det er endnu for tidligt at sige, hvad der forårsagede branden

En 64-årig udenlandsk mand er torsdag aften blevet fragtet til hospitalet med svære skader efter en brand i Udsholt ved Gilleleje.

Det fortæller Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Der har været en brand, og det er rigtigt, at en person er indbragt til hospitalet med svære skader. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, om han er i livsfare eller uden for livsfare, siger vagtchef Jakob Tofte fra Nordsjællands Politi.

Han ønsker ikke at oplyse mandens nationalitet endnu.

- Men det er en udenlandsk herre, og vi er stadig i gang med at få de udenlandske myndigheder til at underrette pårørende, siger han.

Branden skete i en slags beboelsesvogn, og anmeldelsen kom klokken 17.13.

- Det er endnu for tidligt at sige noget om årsagen. Det skal lige køle ned derude, og så kommer der teknikere på i morgen, så vi kan få en brandårsag. Men jeg kan sige, at vi ikke har mistanke om, at der er onde hensigter til, siger Jakob Tofte.