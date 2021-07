Hastighedsgrænsen hæves på flere motorvejsstrækninger

Fra 30. juli kan man trykke lidt ekstra hårdt på speederen på både E45 i Trekantsområdet og på E20 Esbjergmotorvejen. Her hæver Vejdirektoratet nemlig hastighedsgrænsen på to strækninger, så man fremover må køre 130 km/t i stedet for 110.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

På disse motorvejsstrækninger bliver hastighedsgrænsen hævet fra 110 til 130 km/t som følge af den politiske aftale:

- Hirtshalsmotorvejen ved Hjørring Nord (er sat i drift)

- Djurslandmotorvejen fra Lisbjerg til Løgten (er sat i drift)

- E45 Trekantområdet, Skærup – Kolding og Fredericia – Vejle

- Fynske Motorvej, Odense til Nyborg

- Holbækmotorvejen, strækningen syd om Holbæk (er sat i drift)

- Sydmotorvejen på Lolland-Falster fra Farøbroerne til Sakskøbing (er sat i drift)