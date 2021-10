Hat med Napoleons dna kan gå for millioner i London

En hat, hvori der for nylig blev fundet dna fra den legendariske franske statsmand og general Napoleon Bonaparte, skal onsdag under hammeren hos auktionshuset Bonhams i London.

Her ventes den at blive solgt for hundredtusindvis af kroner - hvis ikke millioner.

Der er tale om en såkaldt bicorne. En type af hat, der ofte er set på billeder af Napoleon.

Hatten på auktion blev købt af sin oprindelige ejer på et lille tysk auktionshus. På det tidspunkt vidste man ikke, at den havde tilhørt den tidligere franske kejser.

Køberen studsede over, at hatten havde inskriptioner, der kunne tyde på, at den havde tilhørt Napoleon. Køberen besluttede sig for at undersøge det nærmere og fandt frem til, at dimensionerne og hattens alder indikerede, at den var fra Napoleons tid.

Hatten blev derefter testet grundigt ved hjælp af forskellige metoder, blandt andet med et mikroskop.

- Der blev fundet fem hår, da hatten blev undersøgt meget nøje. Og to af disse hår havde matchende dna med Napoleon, siger administrerende direktør ved Bonhams i Europa, Simon Cottle.

Historien bag denne hat er meget anderledes, end andre hatte, der er blevet solgt, og som engang har tilhørt Napoleon, påpeger Cottle.

De fleste af Napoleons hatte er nemlig blevet overdraget af adelige familier med tilknytning til kejseren eller soldater, der havde samlet dem op på slagmarken.

Den anslåede pris for hatten ligger på mellem 100.000 og 150.000 pund. Det svarer til mellem 882.000 kroner og 1.324.000 kroner. Men ifølge Cottle er det kun et forsigtigt bud på, hvad der kan indbringe.

Andre af Napoleons hatte har nemlig indbragt flere millioner.

Napoleon skulle have brugt omkring 120 ens hatte, mens han sad på magten. Han havde ti hatte, som han brugte ad gangen, og hver hat blev maksimalt brugt i tre år.

Napoleon levede fra 1769 til 1821 og var kejser i Frankrig fra 1804 til 1814 og igen i 1815.

Han anses for at være en af de største hærførere i verdenshistorien.