Hausgaards heste døde af frygtet virus

- Det er grimt. Det er rigtig grimt.

Sådan siger komiker og hesteavler Niels Hausgaard om den hesteherpes-virus, der lige nu hærger store dele af Europa og også har ramt heste i Nordjylland, hvor Hausgaard har sit stutteri.

Stedet har heldigvis ikke været ramt denne gang, men flere gange tidligere har den frygtelige virus været inde for dørene i stalden i Løkken, hvor cirka 30 heste har hjemme.

Dødelig hesteherpes truer stutterier

- Det har ramt både voksne og føl. En påske for en del år siden mistede vi seks føl på to dage. De blev født lidt for tidligt. De var levende, men de døde allesammen kort efter. Vi måtte lægge dem i en bunke udenfor, det var virkelig frygteligt, fortæller han.

Måtte holdes oppe i tove

Ud over det makabre syn af døde, nyfødte føl udgjorde de en 'smittebombe', som Hausgaard formulerer det.

- De skulle egentlig ligge der i flere dage, fordi de skulle hentes og køres væk, men jeg endte med at grave dem ned, fortæller han. Han frygtede, at virussen ville sprede sig til flere af hans avls- og springheste.

Siden er alle hestene på stutteriet vaccineret mod virussen, Men det sikrer dem ikke helt mod alligevel at blive smittet og syge. Forhåbentlig vil det dog blive et nemmere forløb, hvis de rammes.

Herpes nedlukker hestesport

Også voksne heste på stutteriet har for år tilbage været syge med herpesvirus - og også nogle af dem har det kostet livet.

- Vi har også oplevet voksne heste, der var så syge, at de skulle holdes oppe i tove. Nogle af dem lå og bankede hovedet ned i gulvet, fortæller den 76-årige avler.

Og selvom de i første omgang overlevede havde flere af dem så alvorlige følger, blandt andet svært ved at holde balancen, så de senere måtte aflives.

Holder hestene isoleret

De væmmelige oplevelser med den frygtede virus har gjort, at Niels Hausgaard tager sine forholdsregler nu, hvor den igen huserer i området.

- Vi ved ikke, hvordan den kom ind i stalden, de gange vi har haft den, men det har altid passet med, at der har været folk udefra på besøg.

- Nu prøver vi at holde os væk fra alting og holde hestene isoleret. Min erfaring er, at det forsvinder igen. Men har man først prøvet det, så ved man, at man skal tage det meget alvorligt, siger han.

Som en trist slags held i uheld har der i forvejen ikke været mange stævner, kåringer eller andre hestearrangementer i år, fordi alt er aflyst på grund af en virus, vi mennesker kæmper mod for tiden - nemlig corona.

- Ja, der er nok at brokke sig over, hvis man vil. Men det skal man jo lade være med. Jeg øver mig, siger nordjyden med sin sædvanlige lune humor.

Dødbringende hesteherpes i udbrud