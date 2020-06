Hav af fejl i handicap-sager: Gratis for kommunerne

- Kommunerne tjener penge ved forkerte afgørelser

Sagsbehandlingstiden ved Ankestyrelsen er i gennemsnit 18 uger - cirka fire måneder.

Men inden en borger når dertil, skal vedkommende først igennem en klagesag ved kommunen, og ofte sendes sager frem og tilbage mellem kommunen og Ankestyrelsen flere gange.

- Ventetiden har store konsekvenser, siger professor i socialret John Klausen.

- Ydelser som støtte og hjælp kan ikke bevilliges med tilbagevirkende kraft, og det betyder reelt, at borgerne mister den hjælp, de har krav på, mens sagsbehandlingen står på, forklarer han.

Gratis at lave fejl

- I dag er det omkostningsfrit for kommunerne at begå fejl. Man kan endda være så grov at sige, at kommunerne tjener penge ved at træffe forkerte afgørelser, fordi de sparer ydelser i den tid, som går med sagsbehandling, siger professor John Klausen.

Han mener derfor også, at det skal have økonomiske konsekvenser for kommunen at træffe forkerte afgørelser, hvis man skal komme problemet til livs.