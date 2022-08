Havde alt i Danmark: Så blev han smidt ud og politianmeldt

Fast arbejde, familie og topskat. Sean havde det hele. Men en opsigelse fra sin høje stilling hos Bestseller og et nyt konsulentjob i sin hustrus firma rev tæppet væk under ham. For nylig besluttede myndighederne, at Sean skulle forlade Danmark, og kort efter politianmeldte de familien

Har du selv oplevet at komme i klemme i reglerne, og har du lyst til at dele din historie? Skriv til journalisterne her.

Det er næsten ikke til at fatte; hvor lidt der skal til, før tæppet bliver revet væk under en.

Det er den følelse, sydafrikanske Sean Tindale sidder med i dag. For et år siden var han få skridt fra endelig at få permanent opholdstilladelse i Danmark, en omstændelig proces, som stiller store krav til ansøgeren.

Men så mistede Sean sit arbejde hos Bestseller, og selvom han fik et nyt, blev han i foråret beordret til at forlade landet. For at gøre ondt værre blev han og hustruen Pernille tilmed politianmeldt af selvsamme myndighed, som stod bag afgørelsen.

Annonce:

Det lykkedes parret at finde en måde, hvorpå Sean kunne blive i Danmark – for nu. Men familiefaren, der bor i Tønder med sin danske familie, er gået fra at betale topskat og føle sig som en del af det danske samfund og lokalsamfundet i Tønder, til at være nægtet at arbejde, mens myndighederne tager stilling til, om han overhovedet må blive her.

- Vi har gjort alt, hvad vi er blevet bedt om. Vi har betalt skat, vi har aldrig modtaget økonomisk hjælp, vi har gjort alt lovligt. Vi har bygget et liv op her, og vi har virkelig gjort vores bedste. Det er utroligt frustrerende, siger 46-årige Sean Tindale til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pernille og Sean med parrets ældste barn, Emma, og deres yngste barn, Adam. Foto: Anders Brohus

Betalte topskat – men det betød intet

Hans sag kan virke kompliceret, men den handler i bund og grund om, at myndighederne ikke tror på, at det job, han tog efter fyringen fra Bestseller, var ’reelt’.

Det skyldes blandt andet, at jobbet var som konsulent i hans hustrus virksomhed, som hun oprettede kort inden, at Sean ellers ville skulle forlade landet, og at Sean skulle arbejde en del af tiden i Sverige.

At virksomheden tjente penge, og at Sean betalte topskat af de penge i Danmark, betød intet for afgørelsen.

Annonce:

Det gjorde det faktum, at Sean med myndighedernes egne ord ’er højtkvalificeret, med relevant uddannelse og erhvervserfaring for den tilbudte stilling’ og det, at hans kone og børn er danske statsborgere, og at han er familiens primære forsøger, heller ikke.

De gav ham derfor 30 dage til at pakke og forlade hele sit liv i Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sean har mere end 20 års erfaring inden for marketing, og det var også dette, han arbejdede med, da han var konsulent i sin kones firma. Foto: Anders Brohus

Manglede bare sprogprøven

- Da jeg var hos Bestseller, var jeg klar til at ansøge om permanent opholdstilladelse. Jeg manglede bare at bestå sprogprøven, som jeg allerede havde booket tid til og senere bestod.

- Så blev jeg opsagt, og jeg fik et halvt år til at finde et andet job. Jeg er gået fra at kunne få permanent ophold og være maksimum to år fra at blive dansk statsborger til nu at blive bedt om at forlade landet. Jeg synes ikke, det er retfærdigt, siger Sean Tindale.

For at undgå at skulle ud af landet, søgte parret om midlertidig opholdstilladelse til Sean i form af familiesammenføring. Det var den eneste udvej, men indebærer også, at familiefaren ikke må arbejde i de cirka ni måneder (ofte længere), det tager at behandle ansøgningen.

Annonce:

- Jeg føler mig deprimeret og modløs, og det føles også lidt som at få taget noget af sin identitet fra sig, fortæller Sean Tindale.

- Det er Sean, der har den højeste indkomst af os to. Så vi er desperate og under enormt pres økonomisk, så længe han ikke må arbejde, tilføjer hans hustru, 44-årige Pernille Tindale, der er født og opvokset i Danmark.

Hun synes, at sagen er ’dybt uretfærdig’.

Hvad sker der med far?

- Sean og jeg mødte hinanden for næsten 20 år siden. Da havde jeg ingen anelse om, at det ville have konsekvenser, at det var netop ham, jeg forelskede mig i, i modsætning til hvis jeg havde forelsket mig i en herhjemme, siger hun.

Parrets tre børn – 12-årige Emma, 11-årige Maja og 6-årige Adam – mærker også konsekvenserne af sagen.

Annonce:

- Vi snakker meget med børnene om det, for det er deres største frygt. Altså, hvad sker der, hvis far ikke må være her? Og vi svarer, at vi gør alt, hvad vi kan, for at blive i det hus, som vi er glade for, og i den by, hvor deres venner er. Vi har lovet dem, at vi vil gøre alt for, at vi kan blive, fortæller Pernille Tindale.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sean med sin søn Adam på seks år. Sean og Pernilles to ældste børn har dobbelt statsborgerskab, imens Adam kun har dansk. Foto: Anders Brohus

- Børnene kan ikke forstå, hvorfor deres far ikke kan få lov til at være her. Og når de så hører, at han ikke må være her, tænker de: tror folk så, at han har gjort noget ulovligt?

Netop dét virker SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration, red.) til at tro.

I juni fik både Sean og Pernille i hvert fald et opkald fra politiet, som ifølge dem oplyste, at de havde sigtet parret, fordi styrelsen havde anmeldt Sean for at have arbejdet ulovligt i Pernilles virksomhed.

De har endnu ikke modtaget skriftlig dokumentation for sigtelsen, hvorfor det ikke har været muligt for Ekstra Bladet at verificere sigtelsen eller vide nøjagtig, hvordan den lyder.

Annonce:

Politianmeldt

Men sigtelsen tynger parret, der frygter, at den i sidste ende ville kunne få konsekvenser, når Sean igen en dag vil søge om permanent ophold i Danmark.

Deres frygt er ikke helt ubegrundet; bliver man dømt for at have arbejdet ulovligt i Danmark, kan man blive nægtet adgang til landet i mellem syv og 15 år – også selvom der kun er tale om en bødestraf.

Ekstra Bladet har til gengæld set dokumentation for, at Pernille Tindales virksomhed modtager betaling fra et svensk firma, der har hyret dem og dermed Sean til at yde konsulentbistand. Vi har ligeledes set dokumentation for, at Sean betaler skat.

- Jeg og selskabet betaler skat i Danmark. Vi bringer faktisk penge ind i Danmark fra Sverige; penge, som går til den danske stat. Det er det skøreste ved alt det her, siger Sean Tindale.

- Kan I se det fra myndighedernes synspunkt, at man jo ikke kan vide, om virksomheden kun er stiftet, så du kunne blive i Danmark?

- Vi startede ikke selskabet, så jeg kunne blive i Danmark, slår Sean Tindale fast,

Annonce:

- I samme periode, vi stiftede virksomheden, blev jeg tilbudt et job hos Pandora. Så det var ikke fordi, der ikke var andre muligheder. Og det gør det endnu mere frustrerende, for havde vi vidst, at der var den mindste risiko for at bringe min opholdstilladelse i fare, havde vi aldrig gjort det. Så havde jeg taget det andet job i stedet, siger han.

Inden stiftelsen af virksomheden forsikrede Sean Tindale sig også hos SIRI om, at han godt måtte arbejde i sin kones virksomhed.