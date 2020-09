Havde ham på kornet: Men generalen nægtede

Donald Trump fortæller, at han i 2017 ønskede at likvidere Bashar al-Assad, men general og tidligere forsvarsminister, Jim Mattis, nægtede

Syriens præsident Bashar al-Assad var på sigtekornet, og Donald Trump var i 2017 klar til at trykke på aftrækkeren.

Men sådan gik. Tidligere forsvarsminister general Jim Mattis nægtede, og en plan om at likvidere den syriske præsident kom aldrig nærmere.

Det fortalte den amerikanske præsident tirsdag i tv-programmet 'Fox & Friends'.

- Jeg ville hellere have taget ham ud. Jeg var klar, men Mattis ville ikke gøre det. Han var en stærkt overvurderet general, og jeg lod ham gå, sagde præsidenten i tv-programmet.

Samtidig fortalte han, at han rent faktisk havde en konkret mulighed for at tage ham ud af spillet, men Jim Mattis satte sig imod.

'Lets fucking kill him'

Netop en likvidering af Bashar al-Assad har tidligere været beskrevet i bogen Fear, der er skrevet af Washington Post-reporteren Bob Woodward.

I 2018 skrev han, hvordan Donald Trump efter sigende ringede Jim Mattis op og flere gange sagde: 'Lets fucking kill him'.

Modsat Donald Trump, så er der et anderledes tæt bånd mellem Vladimir Putin og Bashar al-Assad. Foto: AP/Mikhail Klimentyev.

Det skete angiveligt efter et kemisk angreb i Syrien, som Bashar al-Assad og hans regime stod bag.

Donald Trump har dog tidligere nægtet, at en likvidering nogensinde har været på tale og brugt udtrykket 'det har aldrig været diskuteret'.

Jim Mattis blev fyret i 2018, og efterfølgende har USA gennemført to likvideringer, der har skabt massiv omtale. Abu Bakr al-Baghdadi blev dræbt i 2019, mens Qassem Soleimani blev likvideret i januar 2020.

