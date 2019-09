Havde været adskilt i to dage - denne video går verden rundt

Maxwell og Finnegan fra New York er to år gamle og formentlig for unge til at forstå, at hele verden lige nu kigger på dem og kalder dem nuttede.

De to små drenge er bedste venner, og en Facebook-video, hvor de mødes efter ikke at have set hinanden i et par dage, turnerer lige nu overalt på det store internet.

Videoen viser deres helt umiddelbare og oprigtige glæde, da de får øje på hinanden og begge spæner mod hinanden med åbne arme for endelig at nå hinanden i en kær omfavnelse på fortovet.

Michael Cisneros, der er Maxwells far, fortæller til ABC, at de to drenge kender hinanden fordi de går til musik sammen. De har kun kendt hinanden i et års tid, men er fuldstændigt uadskillelige.

- Når de er væk fra hinanden, spørger de altid efter hinanden, fortæller Michael Cisneros, der også kan afsløre, at begge drengene er rigtig gode til at danse, og at de desuden også spiller tennis sammen med Finnegans forældre.