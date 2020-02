Havde voldsom hovedpine i flere år: Vanvittig årsag afsløret

Manden fra Texas kunne ikke forstå, at det blev ved at gøre ondt

Efter år med vanvittige hovedpiner fik en mand fra Texas endelig svar på, hvad han fejlede.

Resultatet var dog som noget taget ud af en gyserfilm.

Lægerne kunne nemlig konstatere, at hans hovedpiner var et udslag af, at en bændelorm-larve var kravlet ind og begyndt at optage mere og mere plads i mandens hjerne.

Det skriver CNN.

Bændelormen kunne ifølge læge Dr. Jordan Amadio have endt med at slå manden ihjel, hvis han ventede længere med at få hjælp.

Heldigvis fik Gerardo Moctezuma lægehjælp, efter at hans hovedpiner fik ham til at besvime af smerte.

- Det er meget intenst. Meget stærkt. Jeg svedte af smerte, fortalte den 40-årige til KXAN.

Smerten fik ham også til at kaste op.

MRI-scanninger viste den livstruende tilstand i Gerardos hjerne.

Heldigvis kan Gerardo i dag leve et normalt liv - uden hovedpiner. Foto: KXAN/Ascension Seton

- Vi fik ham ind lige i tide, lød det fra lægen.

Lægerne mener umiddelbart, at parasitten er kommet ind i manden krop, da han stadig levede i Mexico.

Men Gerardo flyttede til USA for 14 år siden, så bændelormen har med stor sandsynlighed levet i manden i over et årti.

Selvom det var en hasteoperation har Gerado det allerede bedre.

Han er fri for sine hovedpiner, og han er allerede tilbage på arbejde.