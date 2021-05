Havebål koster mig mere end to millioner

Få minutters uopmærksomhed blev dyr - meget dyr - for 70-årige Ove Iversen fra Hejnsvig ved Grindsted i Sydjylland.

- Det var en ganske lille bunke grene, men ilden fik fat i en plastik-kofanger, mens jeg stod med ryggen til 20 meter derfra og talte med min kone, der var på et kort besøg. Nu har jeg mistet værdier for over to millioner kroner og må bo på en sovesofa i et klublokale.

– Jeg var lige ved at tænde bålet, da min kone kom forbi med en kort besked. Jeg var derfor uopmærksom i få minutter, hvor ilden fik fat i det tørre græs og derefter antændte en kofanger af plastik. Jeg forsøgte selv at slukke branden med haveslange og to spande vand.

- Men det var helt håbløst, fortæller Ove Iversen.

Ove Iversen lyder fortsat groggy et par dage efter det nærmest uvirkelige scenarie, hvor hans livsværk på få minutter gik op i flammer. Ilden bredte sig fra den omtalte kofanger og til en værksteds- og lagerhal med hans egen bolig oven på værkstedet.

Ove Iversen får rigeligt at se til med at få ryddet op efter branden. Foto Claus Jessen/Newsbreak.dk

- Fem veteranbiler og 100 ton materialer i form af især reservedele til biler. Alt er væk, siger den pensionerede mekaniker til Ekstra Bladet om de mange værdier, som ikke var forsikret.

Bor i klublokale

Et bibliotek med litteratur om biler og motorcykler blev også ødelagt som følge af vandskader efter branden.

- Jeg er pensionist og havde afmeldt kasko på seks køretøjer, hvoraf de to brændte sammen med tre andre biler, der ikke var indregistreret. Det ærgrer mig selvfølgelig nu, at jeg ikke var forsikret, men det kan jeg jo ikke bruge til noget.

En trøst er det imidlertid, at Ove Iversens tre udlejningslejligheder og et klublokale for den lokale veteranbilklub, hvor han er formand, er intakte.

- Jeg klarer mig indtil videre med at bo i klublokalet, og jeg har også mulighed for at flytte hen til min kone, der bor i Hovborg 10-15 minutters kørsel herfra, siger Ove Iversen, der fejrede sølvbryllup med sin kone i januar i år. Parret bor dog hver for sig.

Kone faldt ud af bil

Ove Iversen har med hans egne ord mistet alt det, der skulle forsøde hans alderdom.

– Det værste er de fem gamle biler, som nu er totalt udbrændt. Jeg har brugt flere år på at sætte dem i stand. De er omkring 600.000 kroner værd. Men jeg havde ikke forsikret dem, så jeg får ingen forsikring. De biler er jo hele mit livsværk, lyder det med grøde i stemmen fra den aldrende mand.

Ove Iversens psyke har fået et hårdt slag af brandulykken. Foto Claus Jessen/Newsbreak.dk

Sønnen Jesper er vendt hjem fra Nordjylland for at hjælpe sin far med at rydde op i de gamle billygter, værktøj, forkullede madrasser, udbrændte karrosserier og sammenstyrtede murbrokker.

- Det er et ekstra slag på min psyke, efter at min kone faldt ud af en bil på Storebæltsbroen for fire år siden. Vi kørte cirka 75 kilometer i timen og hun kom slemt til skade og var indlagt i tre en halv måned. Hun kom sig heldigvis nogen lunde, men har problemer med hukommelsen, siger Ove Iversen.