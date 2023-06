'Havets hugorm' i voldsom vækst

Hvad er flot at kigge på, men farlig at træde på?

Svaret er fjæsingen - en giftig fisk, der har været i voldsom vækst de seneste år.

Lige nu er det især på de nordjyske strande.

På Facebook bliver der for tiden delt advarsler i blandt andet grupper for Løkken og Nr. Lyngby, hvor folk fortæller, at havene er oversvømmet med fjæsinger i disse dage.

Det skriver Nordjyske.

- Der er ingen tvivl om, at bestanden er større nu end for 20 år siden. Vi har set en voldsom stigning det sidste årti - især i forekomster helt inde ved land. Så der er ikke tvivl om, at der er sket et eller andet, men vi ved ikke helt hvad, siger Henrik Carl fra Fiskeatlas.dk, der registrerer alle fiskearter i Danmark.

- Det kan have noget at gøre med mangel på store rovfisk i vores farvande, eller de kan have fundet et hul i fødekæden, vi ikke lige kender til, siger han til den jyske avis.

Varme er løsningen

Fjæsingen er den mest kendte giftige fisk i Danmark, og dens stik kan sammenlignes med et hugormebid.

På Fiskeatlas.dk skriver Henrik Carl og Carsten Krog om fjæsingen, og de har gode råd, hvis nu uheldet skulle være ude.

Varme er nemlig den bedste behandling, hvis man bliver stukket.

’Man skal hurtigst muligt nedsænke det angrebne område i så varmt vand, som man kan holde ud (mindst 40-45 °C) i 30-60 minutter.’

’Virker stikket alvorligt, bør man søge læge. Varmebehandlingen kan eventuelt kombineres med smertestillende medicin og antihistamin, og i nogle tilfælde gives antibiotika, da stikket kan forårsage en infektion,’ skriver de.

