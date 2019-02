Havn oversvømmet: - Det stiger virkelig hurtigt

Nordby Havn på Fanø er oversvømmet under usædvanligt høj vandstand

Nordby Havn på Fanø står lørdag eftermiddag under vand, og på Esbjerg Havn holder politiet også skarpt øje med vandstanden.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Lige nu er det 2,5 meter over normal vandstand, og det er nok til, at vi iværksætter et beredskab, så vi har underrettet dem, der skal underrettes, siger vagtchef Erik Lindholdt kort før klokken 18.

Han fortæller, at det ikke er unormalt, at havnen i Nordby bliver oversvømmet.

- Det, der er usædvanligt her, er, at det stiger virkelig hurtigt, siger han om dagens oversvømmelse.

Politiet blev fredag varskoet af DMI, så de var forberedt på den usædvanligt høje vandstand.

Alligevel måtte politiet rykke ud og flytte en rød bil på Esbjerg Havn, der var i fare for at blive ramt af vandet.

Politiet forventer, at vandstanden vil være tilbage til normal klokken 19.30.

Trods den forhøjede vandstand, der har lagt Nordby Havn under vand, sejler færgen mellem Fanø og Esbjerg, som den plejer.