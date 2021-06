Havn var spærret af efter fund af mine: Nu er den sprængt

En mine blev onsdag formiddag læsset af på Hanstholm Havn af et udenlandsk fiskefartøj, hvilket fik politiet til i timevis at afspærre og evakuere området i en radius af 400 meter fra minen.

Nu er minen blevet sprængt ude i havet og på god afstand af borgere inde på land. Se det ske i videoen herover.

Stammer fra krigen

I en pressemeddelelse meddelte politiet, at man vurderede, at der var tale om en mine fra 2. verdenskrig, og at den havde en funktionsdygtig sprængladning og detonator.

Normalt vil farligt gods som en mine blive læsset af længere ude på havnen, men det er altså ikke sket i dette tilfælde, skrev Midt- og Vestjyllands Politi tidligere i en pressemeddelelse.

Derfor ville de undersøge forløbet og forsøge at få klarlagt, om der var begået noget strafbart.