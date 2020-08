Havn vil nedrive ikonisk vartegn

Den gamle kornsilo på havnen i Næstved har stået tom i mere end ti år.

Men mange betragter den som byens vartegn, blandt andet fordi den er udsmykket med et gigantisk kunstværk af den tyske street art-kunstner Heinrich Beikirch.

Tilbage i 2019 varslede havnen også, at siloen skulle rives ned for at gøre plads til en svømmehal. Men da svømmehallen blev placeret et andet sted i byen, har havnen nu fundet en anden årsag til, at siloen skal rives ned.

Denne gang drejer det sig om, at virksomhederne på havnen mangler plads, skriver Sjællandske Nyheder.

Til Ekstra Bladet fortæller formanden for havnen Kristian Skov-Andersen, der også sidder i byrådet for Venstre, at der ikke er andet plads at anvende i havnen til de virksomheder, der mangler det.

- Vi siger jævnligt nej til virksomheder på havnen, der efterspørger mere plads til aktiviteter, og det er jo det havnen lever af.

Vækst kontra kunst

Kristian Skov-Andersen siger, at byrådet har pålagt havnen at drive den så effektivt som muligt, og at siloen står i vejen for det arbejde.

Han afviser, at det er et specifikt angreb på bygningen, men udelukkende et spørgsmål om brugen af havnen.

- Man kan jo så diskutere, hvor vigtigt et klenodie, den er, siger han.

- Det er den ikke i mine øjne. Men det er op til byrådet at afgøre, og hvis det vil beholde siloen, så gør vi det bare.

Han lægger op til, at byrådet skal debattere, hvorvidt det er vigtigst at havnen og virksomhederne i havnen trives, eller at siloen bliver stående som et vartegn.

- Man kan også diskutere, hvilke kvaliteter den silo rummer, siger han.

Selv mener han, at billedet på bygningen ville være ærgerlig at miste, men at bygningen 'helt bestemt ikke er køn'.