Havne-zarer: Mærsk i lag med Putin-oligark

Mærsk svømmer i penge fra russiske havne.

Trods rederi-gigantens alvorstunge meddelelse om at droppe nye ordrer til og fra Rusland er de tæt involveret i seks af de største havne i Rusland.

Den danske rederi-koncern ejer nemlig gennem datter-firamet APM (A.P. Møller) Terminals knap 31 pct. af firmaet Global Ports, der står bag driften af seks russiske havne; bl.a. kæmpehavnen i Skt. Petersborg.

Det sker i tæt forening med en af de rigeste russiske oligarker, der har tjent så mange milliarder på handler i Vladimir Putins Rusland, at han forrige år strøg ind på Forbes’ liste over verdens 200 rigeste mennesker. Han er desuden tidligere Putin-støtte i det russiske parlament.

Søren Sjøstrand Jakobsen er bestyrelsesformand i Global Ports Investments Plc. Ekstra Bladet har gennem Mærsk spurgt, om han har nogen kommentarer til selskabets medejer, men det har han ikke. Foto: Global Ports Investments.

Fra havnene i Rusland eksporteres der i disse dage fortsat gods for millioner, som hjælper Putins Rusland med at holde hovedet oven vande midt i en flodbølge af økonomiske sanktioner som følge af Ukraine-krigen.

Håndbold-oligark

APM Terminals sidder på de knap 31 pct. ejerskab i firmaet Global Ports.

Russiske Delo Group sidder på en tilsvarende ejerandel.

Bag Delo Group står den russiske oligark Sergey Shishkarev, der er kendt som Forbes-milliardær med en formue på ca. 4,5 mia. danske kroner. Han har opbygget sit havne- og infrastruktur-imperium siden 1993 og har i årevis været tæt støtte af Vladimir Putin.

Shishkarev sad i Dumaen, det russiske parlament, mellem 1999 og 2011 for det Putin-tro parti Forenet Rusland.

I dag er han udpeget som formand for det russiske håndboldforbund, Shishkarevs store passion.

Dansk formand

I bestyrelsen af Global Ports sidder både repræsentanter fra Shishkarevs Delo Group. Men i høj grad også danskere fra Mærsk.

Sergey Shishkarev storroser Mærsk for samarbejdet. Screendump: Delo Group

Det gælder både bestyrelsesformand Søren Sjøstrand Jakobsen, der har været i APM Terminals siden 2008.

Skamroser Mærsk

Sergey Shishkarev har flere gange skamrost samarbejdet med Mærsk. Senest i 2019, da han mødtes med firmaets topchef, Søren Skou, i Global Ports kæmpehavn i Sortehavet:

– Vi værner om denne relation og omdømme, som Mærsk venligt deler med os. Vi vil lære mere fra vores partner. Og vi vil gøre alt, hvad der er nødvendigt for at opnå det maksimale resultat, sagde Sergej Shishkarev.

Bag Delo Group står også det statsejede selskab Rosatom. Her er både den fhv. topchef Sergey Kirijenko og hans søn endt på USA’s sanktionsliste.

Danske Mærsk: Spin-svar på engelsk

’That’s a good vending, maybe we can use it in another pressemeddelelse.’

Presseafdelingen på Esplanaden har tilsyneladende været så tilfredse med egen indsats, at A.P. Møller-Mærsk end ikke har fundet det nødvendigt at oversætte rederi-gigantens spin-svar til dansk fra internt corporate-engelsk.

Julekalender-sprog

I tirsdags meddelte Mærsk, at selskabet sætter Rusland på midlertidig pause. Ekstra Bladet har siden spurgt, hvordan pausen hænger sammen med, at det har fragtskibe liggende i Sankt Petersborg, og at der er skibe på vej til og fra Rusland.

Ren julekalender

I den forbindelse har danske Mærsks danske presse-officer sendt en mail fra Esplanaden til Rådhuspladsen.

På rent ’The Julekalender’-sprog.

Ekstra Bladet bringer her – for fuldstændighedens skyld – Mærsks fulde svar:

’Vi har følgende statement omkring Global Ports:

A.P. Moller – Maersk, through APM Terminals, own 30.75% of Global Ports Investments (GPI) which operates 6 terminals in Russia and 2 in Finland. GPI does not operate in Ukraine. With GPI we are looking at how to comply with the ever evolving sanctions and restrictions and am preparing possible next steps.

Du finder svar på dit spørgsmål om, hvorfor vi fortsat har skibe i og på vej til Rusland i det statement, jeg allerede har sendt:

Our priority is to do our best to handle and deliver as planned all the bookings placed before this announcement subject to sanctions imposed.

Vi svarer også på, hvorfor vi har besluttet at midlertidigt suspendere nye bookinger til og fra Rusland, bortset fra fødevarer, medicin og nødhjælp:

With the fluid circumstances of regular updates and adjustments to the sanctions list we see clear need to take some time to establish new and revise existing processes of accepting and handling bookings’.

Forsinkelser

Ekstra Bladet kan desuden konstatere, at der ligger russiske Mærsk-bookinger frem til 10. juli, at Mærsk har Global Ports sammen med Sergey Shishkarev, der har tætte forbindelser til Putin. Til det svarer Mærsk pludselig på dansk:

’Du kan citere os for følgende:

Afhængigt af situationen sejler vi fortsat med allerede planlagte bookinger, hvoraf mange bliver voldsomt forsinkede,