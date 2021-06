Havnerundfarten frygter endnu en dårlig sommer

Selv om det er blevet lettere at rejse til Danmark, og samfundet i høj grad er genåbnet, er der ikke store smil at spore hos en af Københavns sædvanligvis store turistmagneter, Havnerundfarten.

- Vi ligger 30 procent under juni 2020 og 93 procent under juni 2019, siger Mads Vestergaard Olesen, der er administrerende direktør i Stromma Danmark A/S, der blandt andet driver Havnerundfarten i København.

- Der er ingen tvivl om, at både juli og august også bliver nogle hårde måneder, siger han.

Han fortæller, at virksomheden har været nødt til at fyre mange, og at han heller ikke har turdet hyre personale til den kommende sæson.

Han mener, at det bør kommunikeres klarere, at Danmark er åbent, og at man trygt kan komme hertil som turist.

- Det får en konsekvens for branchen.

- Man burde også se på en løsning, hvor man hjælper os, nu hvor vores indtægtsmåneder bliver taget fra os, siger han.

Hos Dansk Industri (DI) er man enig i, at især oplevelsesindustrien stadig er hårdt ramt af coronapandemien. Det siger Emil Fannikke Kjær, der er politisk direktør i DI.

- Vi er i DI rigtig glade for, at genåbningen er i gang igen, men vi kan se, at der er nogle virksomheder, der stadig er rigtig hårdt ramt og går en sommer i møde, hvor de lider store omsætningstab, siger Emil Fannikke Kjær.

Han peger på, at især oplevelsesøkonomien som turist-, hotel- og luftfartsbranchen er udfordret.

- Mange af de her brancher er afhængige af, at restriktionerne forsvinder. Så det er en ting, man politisk skal have for øje: at restriktionerne ikke fortsætter længere, end det er sundhedsfagligt nødvendigt, siger han.

Den generelle kompensationsordning udfases fra 1. juli i år med den undtagelse, at virksomheder, der har et omsætningstab på 45 procent, stadig kan kompenseres.

- Vi har talt for, at et mindre omsætningstab berettiger til kompensation. Vi har også talt for, at man ikke bare skal lade kompensationsordningerne udfase efter tre måneder, men at man skal lade det afhænge af, hvornår restriktionerne ophæves, siger Emil Fannikke Kjær.